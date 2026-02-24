Ilie Bolojan: Guvernul României îşi exprimă sprijinul şi solidaritatea faţă de poporul ucrainean. Rezistenţa Ucrainei este esenţială pentru securitatea întregii Europe

Guvernul României îşi exprimă sprijinul şi solidaritatea faţă de poporul ucrainean în lupta sa pentru libertate, suveranitate şi pace, afirmă prim-ministrul Ilie Bolojan în mesajul transmis la împlinirea a patru ani de război în Ucraina.

„Astăzi, când se împlinesc patru ani de la declanşarea de către Rusia a războiului său brutal şi neprovocat şi a invaziei la scară largă a Ucrainei, Guvernul României îşi exprimă sprijinul şi solidaritatea faţă de poporul ucrainean în lupta sa pentru libertate, suveranitate şi pace”, declară premierul.

El remarcă faptul că „rezistenţa Ucrainei este esenţială pentru securitatea întregii Europe”.

Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski afirmă, într-un mesaj video postat marţi dimineaţă, când se împlinesc patru ani de la invadarea ţării sale de către trupele ruse, că omologul său rus Vladimir Putin nu a reuşit să-şi atingă obiectivele de război şi nu a învins poporul ucrainean şi dă asigurări că, prin rezistenţa sa, Ucraina şi-a dobândit dreptul la o pace „puternică, demnă şi durabilă”.

Preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a anunţat marţi dimineaţă că se află la Kiev, pentru a zecea oară în decursul celor patru ani de când Rusia şi-a început invazia la scară largă a Ucrainei, pentru a transmite un mesaj de solidaritate şi susţinere.

Citește și: Canada va acorda ajutor Cubei, după ce SUA a blocat aprovizionarea acesteia cu petrol