Canada va acorda ajutor Cubei, după ce SUA a blocat aprovizionarea acesteia cu petrol

Canada a spus luni că intenționează să acorde ajutor Cubei, în contextul în care insula se confruntă cu o penurie de combustibil după ce Washingtonul a decis să blocheze aprovizionarea cu petrol a Cubei.

Anunțul a venit în condițiile în care, în ultimele săptămâni, Washingtonul a intensificat campania de presiune împotriva insulei comuniste, care este de mult timp adversara Statelor Unite.

Administrația președintelui american Donald Trump a luat măsuri pentru a bloca toate livrările de petrol către Cuba, inclusiv cele provenite de la aliatul Venezuela, ceea ce a dus la creșterea prețurilor la alimente și transport și a provocat o criză severă de combustibil și întreruperi dese de furnizare de electricitate.

Canada face un plan de asistență

„Pregătim un plan de asistență. În acest moment nu suntem pregătiți să oferim mai multe detalii despre acest anunț”, a declarat luni ministrul canadian de externe, Anita Anand, fără a da detalii despre ce va include acest ajutor.

ONU a avertizat că, dacă nevoile energetice ale Cubei nu sunt rezolvate, acest lucru ar putea provoca o criză umanitară.

Canada a transmis săptămâna trecută că monitorizează situația din Cuba și că este îngrijorată de „riscul crescând al unei crize umanitare” în această țară.

Încurajat de capturarea de către armata americană a președintelui venezuelean destituit Nicolas Maduro într-un raid din ianuarie, Trump a vorbit în repetate rânduri despre luarea de măsuri împotriva Cubei și exercitarea de presiuni asupra conducerii acesteia.

Donald Trump strânge Cuba cu ușa

SUA și Canada au avut, de asemenea, tensiuni în ultimul an pe teme precum taxele vamale, retorica lui Trump față de Groenlanda, încercarea canadienilor de a „încălzi” relațiile cu China și remarca prim-ministrului Mark Carney că „puterile medii” ar trebui să acționeze împreună pentru a evita să devină victime ale hegemoniei SUA.

Trump a declarat că „Cuba va eșua în curând”, adăugând că Venezuela, odată principalul furnizor al insulei, nu a mai trimis recent petrol sau bani către Cuba.

Experții în drepturile omului consideră că politica externă a lui Trump și accentul pe care îl pune pe exploatarea petrolului venezuelean și pe strângerea cu ușa a Cubei reprezintă o abordare imperialistă.

Citește și: Fiul cineastului Rob Reiner a pledat nevinovat pentru uciderea părinţilor săi