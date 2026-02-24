Fiul cineastului Rob Reiner a pledat nevinovat pentru uciderea părinţilor săi

Fiul cineastului Rob Reiner a pledat nevinovat luni, într-un tribunal din Los Angeles, pentru uciderea părinţilor săi.

Nick Reiner este acuzat de crimă în dubla omucidere care a şocat Hollywood-ul în decembrie.

Cadavrele tatălui său, un renumit cineast cunoscut pentru filme precum „Când Harry a întâlnit-o pe Sally” şi „Câţiva oameni buni”, şi ale mamei sale, Michele Singer Reiner, au fost găsite moarte pe 14 decembrie în casa lor din cartierul elegant Brentwood din Los Angeles.

Regizorul în vârstă de 78 de ani şi soţia sa în vârstă de 70 de ani au fost înjunghiaţi mortal.

Sănătatea mintală a fiului lor mai mic, care are antecedente de abuz de substanţe şi a fost diagnosticat cu schizofrenie în urmă cu câţiva ani, este probabil esenţială în acest caz.

El riscă închisoarea pe viaţă fără posibilitatea de eliberare condiţionată sau chiar pedeapsa cu moartea, deoarece aceasta nu este abolită oficial în California – statul condus de democraţi a instituit un moratoriu asupra pedepsei capitale abia în 2019.

În acest moment, este obişnuit ca acuzaţia să pledeze nevinovat, indiferent de strategia ulterioară a apărării. Nick Reiner nu a primit cauţiune şi va rămâne în arest până la următoarea sa apariţie în instanţă, în 29 aprilie.

Această audiere a fost iniţial programată pentru ianuarie, dar a fost amânată deoarece avocatul său, Alan Jackson, s-a retras din reprezentarea sa.

