UE va participa la reuniunea inaugurală a Consiliului pentru Pace al lui Trump, însă nu va deveni membru

Un comisar european va participa în această săptămână la reuniunea inaugurală a Consiliului pentru Pace, inițiativă lansată de președintele american Donald Trump, fără ca Uniunea Europeană să adere pentru moment la noua structură, a anunțat luni blocul comunitar european.

Comisarul european pentru Mediterana, Dubravka Suica, se va deplasa la Washington pentru reuniunea prevăzută pentru joi, pentru a prezenta poziția europeană privind situația din Fâșia Gaza, notează Agerpres.

„Ea va participa la reuniunea Consiliului pentru pace pentru partea specifică consacrată Gazei. Comisia Europeană, țin să subliniez, nu devine membră a Consiliului pentru pace”, a declarat Guillaume Mercier, purtător de cuvânt al Comisiei Europene pentru Mediterana, extindere, și parteneriate internaționale.

Consiliul pentru Pace, condus de Trump, a fost conceput pentru a pune capăt conflictului din Fâșia Gaza, dar Carta sa îi încredințează un obiectiv mai amplu, cel al soluționării conflictelor militare din lume.

Fiecare membru permanent al Consiliului pentru Pace trebuie să vireze 1 miliard de dolari pentru a adera, ceea ce suscită critici conform cărora noua structură ar putea deveni o versiune „cu plată” a Consiliului de Securitate al ONU.

Într-o conferință de presă, Bruxellesul a subliniat luni că are „o serie de întrebări” referitoare la noua inițiativă, în special la „sfera sa de aplicare, guvernanța sa și compatibilitatea cu Carta Națiunilor Unite”.

Și România va avea calitatea de observator

Și România, prin președintele Nicușor Dan, va participa în calitate de observator la prima reuniune a Consiliului pentru Pace.

„Voi participa săptămâna viitoare la prima reuniune a Consiliului Păcii la Washington, răspunzând invitației președintelui Statelor Unite ale Americii, Donald Trump. România va avea calitate de observator și voi reafirma sprijinul nostru ferm pentru eforturile internaționale de pace și deschiderea de a participa la procesul de reconstrucție din Fâșia Gaza”, a transmis Nicușor Dan, pe pagina sa de Facebook.

Participarea României la această reuniune a Consiliului Păcii la Washington a fost până acum pusă sub semnul întrebării. Şeful statului declara joi, 12 februarie, că România încă poartă discuţii cu partea americană.

O decizie similară a mai fost anunțată ieri de Italia.

