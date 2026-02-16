4.5 C
Craiova
luni, 16 februarie, 2026
Bărbat arestat preventiv după ce i-a dat un cot în gură unui polițist

De Daniela Moise

Un bărbat a fost arestat preventiv pentru ultraj, după ce a lovit cu cotul în gură un poliţist care se afla în exercitarea atribuţiilor de serviciu, pe o stradă din Sectorul 5 al Capitalei.

Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 5 Bucureşti a anunţat, luni, că procurorul de caz a dispus punerea în mişcare a acţiunii penale faţă de inculpatul L.V.A., pentru ultraj, şi a sesizat judecătorul de drepturi şi libertăţi din cadrul Judecătoriei Sectorului 5 Bucureşti, cu propunere de arestare preventivă a acestuia, pentru 30 de zile.

Propunerea a fost admisă de către judecător.

”În data de 14.02.2026, în jurul orei 15.40, în timp ce se afla pe Str. Toporaşi, Sector 5, Bucureşti, inculpatul L.V.A. a lovit-o cu cotul în zona gurii pe persoana vătămată T.M., poliţist aflat în exercitarea atribuţiilor de serviciu, provocându-i leziuni traumatice, a căror vindecare necesită 7-8 zile de îngrijiri medicale”, au arătat reprezentanţii Parchetului.

Cercetările sunt în continuare efectuate de procurorul de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 5 Bucureşti.

