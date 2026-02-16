Polițist anchetat după ce a amendat și i-a suspendat permisul șoferului unei mașini de pompieri voluntari

Polițistul care l-a amendat și l-a lăsat fără permis pe un pompier voluntar aflat în misiune este cercetat disciplinar. Incidentul a avut loc săptămâna trecută, în județul Galați. Mașinile în care se aflau polițistul și pompierul se îndreptau către același incendiu, informează Digi24.

Măsura a fost dispusă de conducerea Inspectoratului de Poliție a Județului Galați, care a transmis într-un comunicat de presă că regretă cele întâmplate și că instituția se află în slujba cetățeanului.

Mai mult, cazul a intrat și în atenția Inspectoratului General de Poliție și a Ministerului Afacerilor Interne, care au dispus controale la Galați.

Polițistul cercetat disciplinar nu ar fi la prima abatere. Totul s-a întâmplat după ce pompierii voluntarii dintr-o comună din Galați au fost trimiși prin dispeceratul 112 să stingă un incendiu la o locuință.

Pe drum însă, autospeciala de pompieri a fost ajunsă din urmă de un echipaj de poliție de la postul din Târgu Bujor. Pentru că drumul era îngust, șoferul nu a putut să facă loc polițiștilor, care l-au somat să elibereze drumul.

Șoferul mașinii de pompieri a fost oprit, amendat cu 3.000 lei și i-a fost suspendat permisul de conducere pentru 120 de zile, pentru că a folosit dispozitivele luminoase și sonore de pe autospecială, dispozitive care, potrivit poliției, nu erau autorizate.

Pompierii au ajuns la intervenție cu o întârziere de 15 minute. Între timp, incendiul fusese stins de vecini.

