Bărbat reținut după ce și-a omorât fratele în bătaie

Un bărbat, de 66 de ani, din comuna vrânceană Vidra, a fost reţinut după ce l-a omorât în bătaie pe fratele său, în vârstă de 68 de ani.

IPJ Vrancea a transmis că, în urma cercetărilor făcute în dosarul deschis după ce un bărbat de 68 de ani, din comuna Vidra, a fost găsit decedat în locuinţa sa, s-a stabilit că el ar fi fost agresat de fratele său, un bărbat de 66 de ani, din aceeaşi localitate.

„În cauză a fost întocmit dosar penal sub aspectul săvârşirii infracţiunii de omor în forma violenţei în familie. Faţă de persoana bănuită de comiterea faptei a fost dispusă măsura reţinerii pentru 24 de ore, acesta fiind încarcerat în Centrul de Reţinere şi Arestare Preventivă. În cursul zilei de astăzi, acesta va fi prezentat instanţei, cu propunere de arestare preventivă”, a arătat IPJ Vrancea.

Dosarul penal a fost preluat de un procuror din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Vrancea.

Ancheta a început duminică, după ce poliţiştii au fost sesizaţi de o femeie că într-o gospodărie din Vrancea se află cadavrul unui bărbat de 68 de ani, cu mai multe urme de lovituri.

