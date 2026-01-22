Traian Băsescu, despre Consilul pentru Pace: O jucărie pe care şi-o face Trump

Fostul preşedinte Traian Băsescu a declarat, joi, despre Consiliul pentru Pace anunţat de Donald Trump, că este o jucărie pe care şi-o face liderul Statelor Unite ale Americii, ştiind că are un mandat limitat în SUA, astfel că îşi caută o funcţie importantă la nivel global. El a mai spus că se bucură că România a aşteptat şi va avea o poziţie concertată cu statele UE.

Traian Băsescu a declarat la B1 TV că iniţiativa acestui Consiliu pentru Pace privind Gaza a fost validată de ONU, însă „este evident că Trump vrea să-şi facă o jucărie proprie”, potrivit News.ro.

„Nu ştiu exact dacă înţelege ce vrea să facă în viitor cu această jucărie, pentru că nu e o jucărie temporară, când ceri un miliard, la fiecare participant. E vorba de o structură care va avea în spate bani mulţi. Deci, este evident că Trump vrea să o permanentizeze, dar cred că are o socoteală greşită. Toată lumea vorbeşte de schimbarea ordinii mondiale. Mie mi-e foarte greu să depisez aceste elemente formidabile de schimbare a ordinii mondiale. (..) SUA reprezintă în momentul de faţă cel care face jocurile globale, ce ordine să mai schimbi. Acest comitet pentru pace îl văd ca pe o jucărie pe care şi-o face Trump, ştiind că are un mandat limitat în SUA şi îşi caută o funcţie importantă la nivel global”, a declarat fostul preşedinte Traian Băsescu.

„Ce face Trump este o şuşă de magnat“

Fostul şef al statului a arătat că el „mulţumeşte deocamdată, şi speră să rămână aşa, inteligenţei europene, care nu s-a repezit în acest Comitet şi bine a făcut”.

„Rămâne să discute şi mă bucur că România a aşteptat şi va avea o poziţie concertată cu statele UE, pentru că aici trăim, nu trăim nici cu Trump, nici cu ştiu eu ce invitat, din fie el şi din Qatar sau Arabia Saudită. Noi trăim aici în Europa, într-o Uniune care vrem să fie soluţia pentru viaţa noastră şi a generaţiilor viitoare”, a menţionat el.

„Cred că s-a procedat bine şi ce face Trump este o şuşă de magnat, care se joacă cu miliardele, nici nu spune ce vrea să facă cu ele, dar să i le dea cineva, că ne anunţă el. Credeţi că premierul Bulgariei o să fie întrebat ce face Trump cu banii lui?”, a mai comentat Băsescu.

