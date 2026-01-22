1.2 C
Craiova
joi, 22 ianuarie, 2026
ABONEAZĂ-TE
type here...
Știri de ultima orăActualitateBărbat arestat preventiv după ce şi-a bătut iubita cu pumnii şi picioarele din gelozie

Bărbat arestat preventiv după ce şi-a bătut iubita cu pumnii şi picioarele din gelozie

De Daniela Moise

Un bărbat a fost arestat preventiv după ce, băut fiind, şi-a bătut iubita cu pumnii şi picioarele, din gelozie. Femeia a reuşit să fugă la vecini, fiind ulterior transportată la spital, unde medicii au stabilit că are nevoie de aproximativ o lună de îngrijiri medicale.

„Inculpatul M.L, în vârstă de 32 de ani, la data de de 21.01.2026, în jurul orei 04:00, în timp în timp ce se afla la domiciliul conjugal împreună cu concubina sa, pe fondul unui conflict spontan generat de gelozie şi consumul de băuturi alcoolice, a lovit-o pe aceasta cu pumnii şi picioarele în zona capului, a feţei, a spatelui şi a tras-o de păr, loviturile fiind repetate şi având o intensitate ridicată”, au afirmat procurorii.

Victima a reuşit să fugă, într-un moment de neatenţie a bărbatului, şi s-a refugiat în locuinţa vecinilor, de acolo fiind anunţată poliţia.

Femeia a fost transportată la spital, iar cadrele medicale au stabilit că are nevoie de 25 de zile de îngrijiri de specialitate. 

Bărbatul a fost reţinut pentru 24 de ore, fiind prezentat apoi Judecătoriei Târgu Secuiesc, care a decis arestarea preventivă a acestuia, pentru 30 de zile.

Citeşte şi: Danezii boicotează produsele americane cu ajutorul aplicațiilor mobile

ȘTIRI VIDEO GdS

Ultimele stiri

Toate

ȘTIRI GdS

REDACȚIA

PARTENERI

LEGATURI

UTILE

DESPRE NOI

In cei peste 28 de ani de existenţă, Gazeta de Sud a devenit ziarul numărul 1 în Oltenia. Gazeta de Sud se distribuie în Craiova - Dolj, Olt, Gorj, Mehedinţi şi Vâlcea.

Contactați-ne: [email protected]

URMAȚI-NE

© MEDIA SUD EUROPA SA