Bărbat arestat preventiv după ce şi-a bătut iubita cu pumnii şi picioarele din gelozie

Un bărbat a fost arestat preventiv după ce, băut fiind, şi-a bătut iubita cu pumnii şi picioarele, din gelozie. Femeia a reuşit să fugă la vecini, fiind ulterior transportată la spital, unde medicii au stabilit că are nevoie de aproximativ o lună de îngrijiri medicale.

„Inculpatul M.L, în vârstă de 32 de ani, la data de de 21.01.2026, în jurul orei 04:00, în timp în timp ce se afla la domiciliul conjugal împreună cu concubina sa, pe fondul unui conflict spontan generat de gelozie şi consumul de băuturi alcoolice, a lovit-o pe aceasta cu pumnii şi picioarele în zona capului, a feţei, a spatelui şi a tras-o de păr, loviturile fiind repetate şi având o intensitate ridicată”, au afirmat procurorii.

Victima a reuşit să fugă, într-un moment de neatenţie a bărbatului, şi s-a refugiat în locuinţa vecinilor, de acolo fiind anunţată poliţia.

Femeia a fost transportată la spital, iar cadrele medicale au stabilit că are nevoie de 25 de zile de îngrijiri de specialitate.

Bărbatul a fost reţinut pentru 24 de ore, fiind prezentat apoi Judecătoriei Târgu Secuiesc, care a decis arestarea preventivă a acestuia, pentru 30 de zile.

