Danezii boicotează produsele americane cu ajutorul aplicațiilor mobile

Tot mai mulți danezi își fac cumpărăturile zilnice prin intermediul aplicațiilor mobile, cu scopul identificării și evitării produselor de origine americană. Euronews arată că acest trend a apărut ca o reacție directă la dorința președintelui SUA, Donald Trump, de a anexa Groenlanda.

Două aplicații sunt în prim-planul acestui fenomen. Aplicația UdenUSA (în traducere, „Fără Statele Unite”) a devenit cea mai descărcată aplicație din Danemarca. Aceasta a depășit în popularitate chiar și unele aplicații de top, scrie Euronews.

Prin scanarea codului de bare, utilizatorii pot vedea imediat țara de origine a unui produs. În acest fel, primesc sugestii pentru alternative non-americane, pe care le pot adăuga direct într-un coș virtual.

Made O’Meter, se află și ea în top 5. La rândul ei, oferă informații similare despre proveniența bunurilor pentru a ghida alegerile la raft.

Dezvoltatorii subliniază că scopul acestor instrumente nu este promovarea unui boicot explicit, ci sporirea transparenței. „Decizia aparține consumatorilor”, a explicat unul dintre creatorii UdenUSA pentru presa daneză.

Boicotul prin aplicații – impact limitat, dar cu încărcatură simbolică

Economiștii avertizează că, deși gestul are un impact economic limitat, acesta are o încărcătură simbolică puternică. Potrivit datelor locale, doar aproximativ 1% din consumul alimentar al Danemarcei provine direct din SUA. În acest mod, evaluarea unui impact real asupra companiilor americane devine extrem de dificilă.

Cu toate acestea, cercetătorii comportamentali observă că astfel de inițiative oferă oamenilor un sentiment de control și o cale de a-și exprima nemulțumirea. „Când vezi la știri ceva ce te enervează și te afectează direct, vrei să faci ceva – chiar dacă gestul este mic”, explică un profesor de la Universitatea Roskilde.

Context politic încordat și proteste

Utilizarea aplicațiilor a luat avânt după ce președintele Trump a reluat, la începutul lunii ianuarie, ideea ca SUA să dobândească Groenlanda, un teritoriu autonom sub suveranitatea Danemarcei. Deși oficialii din toate cele trei țări au convenit ulterior să „fie de acord că nu sunt de acord”, subiectul a stârnit reacții puternice.

Săptămâna trecută, mii de persoane au ieșit în stradă în Danemarca și Groenlanda pentru a protesta față de orice posibilă preluare americană a insulei arctice.

