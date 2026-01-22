Un bărbat a încercat să intre la o întâlnire a premierului Bolojan înarmat cu… un rucsac plin cu pietre

Un bărbat, care se dădea drept reprezentant al Camerei de Comerţ şi Industrie din Suceava, a încercat să intre cu un rucsac în care avea mai multe „pietroaie” la o întâlnire pe care premierul Ilie Bolojan a avut-o sâmbăta trecută cu oamenii de afaceri din Botoşani, a declarat joi preşedintele filialei judeţene a Partidului Naţional Liberal (PNL), Valeriu Iftime, citat de Agerpres.

Incidentul ar fi avut loc sâmbătă, 17 ianuarie, în timpul vizitei premierului Bolojan la Botoşani, pietrele fiind descoperite de lucrătorii Serviciului de Pază şi Protecţie (SPP), care îl însoţeau pe şeful guvernului.

„La Camera de Comerţ (din Botoşani – n.r.) a venit un domn, cu un rucsac în umăr, care a spus că este de la Camera de Comerţ din Suceava. Am încercat să căutăm respectivul domn la Camera de Comerţ din Suceava, nu l-am găsit. A venit SPP, l-a controlat şi avea pietroaie în geantă”, a afirmat Valeriu Iftime, care este şi preşedinte al Consiliului Judeţean Botoşani.

Liderul PNL din Botoşani a subliniat, de asemenea, că decizia ca premierul să părăsească sediul Primăriei municipiului Botoşani pe uşa din spate a fost luată tot ca urmare a faptului că existau informaţii că protestatarii din faţa instituţiei erau pregătiţi să arunce cu pietre.

„Domnul prim-ministru a fost sfătuit de garda personală să nu vină prin faţă pentru că sunt contestatari care au pietroaie în geantă”, a mai afirmat Valeriu Iftime, în şedinţa Comisiei de Dialog Social.

