Nicușor Dan s-a întâlnit azi cu șeful forțelor NATO din Europa

Președintele Nicușor Dan l-a primit astăzi, la Palatul Cotroceni, pe generalul Alexus G. Grynkewich, comandantul suprem al Forțelor Aliate din Europa (SACEUR) și al Comandamentului European al Armatei Statelor Unite ale Americii (USEUCOM).

Vizita a avut loc într-un context internațional tot mai complicat, în care România își întărește dialogul cu Aliații și cu partenerii strategici, „astfel încât să avem garanția menținerii păcii pe continentul nostru, iar fiecare român să fie în siguranță“.

„Am discutat cu generalul Grynkewich despre consolidarea posturii Aliate pe întreg Flancul Estic, de la Marea Baltică la Marea Neagră, și i-am transmis preocuparea României față de încălcările repetate ale spațiului nostru aerian de către drone rusești. De aceea, apreciem foarte mult lansarea Operației Eastern Sentry, inițiată de către SACEUR și având ca obiectiv protejarea spațiului aerian aliat. Pentru îndeplinirea acestor misiuni, au fost dislocate inclusiv în România capacități suplimentare de monitorizare și de interceptare a dronelor“, a trasmis președintele Nicușor Dan într-o postare facută azi pe contul său de facebook.

Pacea în Ucraina, printre temele discutate la întâlnire

În cadrul întâlnirii au fost abordate și perspectivele de pace în Ucraina, România fiind gata să susțină acest proces.

„Securitatea la Marea Neagră a fost un alt punct al dialogului cu generalul Grynkewich. Am reafirmat obiectivul României de a găzdui și a asuma conducerea Comandamentului grupării de forțe navale pentru Marea Neagră al NATO, începând cu anul 2028.

Parteneriatul strategic cu SUA rămâne puternic, iar generalul Grynkewich a mulțumit României pentru modul în care își îndeplinește angajamentele în cadrul NATO, inclusiv prin alocări bugetare semnificative, investite inclusiv în echipamente și capabilități militare americane“, mai spune președintele .

