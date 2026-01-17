Mii de oameni manifestă la Copenhaga împotriva ambiţiilor lui Trump: „Groenlanda nu este de vânzare“

Mii de manifestanţi s-au adunat sâmbătă la Copenhaga, în Danemarca, pentru a denunţa ambiţiile teritoriale ale lui Donald Trump, care continuă să-şi afişeze intenţia de a pune mâna pe Groenlanda, informează News.ro.

Manifestanţi purtând steaguri groenlandeze şi daneze au format o maree rouşu-albă, culorile steagurilor, în Piaţa Primăriei, sub un cer gri, învăluit în ceaţă.

Participanții au scandat numele Groenlandei în groenlandeză, „Kalaallit Nunaat!” și au agitat pancarte cu mesaje ca „Make America Go Away“ – o deturnare a sloganului „Make America Great Again” (MAGA) sau „SUA au deja prea multă gheaţă” („USA already has too much ice”), o trimitere ironică la acțiunile violente ale polițiștilor antiimigrație (ICE).

Alte manifestaţii sunt prevăzute la Aarhus (centru), Aalborg (nord) şi Odense (sud), la iniţiativa mai multor organizaţii groenlandeze.

Stephen Miller: „Danemarca nu poate apăra Groenlanda”

Organizatoriii Uagut – mişcarea cetăţenească „Nu atingeţi Groenlanda” în inuită, o coaliţie de asociaţii locale groenlandeze – vor să profite de prezenţa unei delegaţii a Congresului Statelor Unite la Copenhaga pentru a-şi face auzită vocea.

Donald Trump evocă, de la întoarcerea sa la putere, în urmă cu aproape un an, preluarea controlului acestei insule arctice uriaşe care face parte din Danemarca, o insulă strategică, dar puţin populată.

El a dat asigurări că o va dobândi „într-un fel sau altul”, pentru a contracara, susţine el, o înaintare a Rusiei şi Chinei în Arctica.

Vineri seară, consilierul său apropiat Stephen Miller a reafirmat poziţia americană cu privire la acest teritoriu.

„Groenlanda este mare cât un sfert din America. Danemarca, cu tot respectul, este o ţară mică, cu o economie mică şi o armată mică. Ea nu poate apăra Groenlanda“, a declarat el la Fox News.

O delegație a Congresului american a dat asigurări că „nu există o ameninţare imediată la adresa Groenlandei”

La Copenhaga, 11 membri ai Congresului american şi-au afişat, din contră, susţinerea, în ultima zi a unei vizite în care s-au întâlnit cu premierul danez, Mette Frederiksen, şeful Guvernului gornlandez, Jens-Frederik Nielsen, şefi de întreprinderi şi reprezentanţi ai Parlamentului danez.

Senatorul democrat Chris Coons, care conduce delegaţia, a salutat sâmbătă, în faţa presei, „225 de ani” de alianţă cu regatul Danemarcei.

El a dat asigurări că „nu există o ameninţare imediată la adresa Groenlandei”.

„Însă noi împărtăşim îngrijorările reale cu privire la securita în Arctica, în viitor, pe măsură ce clima se schimbă, banchiza se topeşte, iar rutele maritime evoluează”, a declarat el.

El a îndemnat la „examinarea unor mijloace în vederea unor investiţii mai bune în securitatea arctică”.

Manifestaţiile de sâmbătă intervin la trei zile după o reuniune, la Washington, unde autorităţile daneze au constatat că este imposibil să de înţeleagă, imediat, cu liderii americani asupra viitorului teritoriului autonom.

După ce mai mulţi lideri europeni şi-au afişat susţinerea faţă de Danemarca – un membru fondator al NATO -, preşedintele american a ameninat vineri cu taxe vamale ţările care nu-i susţin planul de anexarea a Groenlandei.

Exercițiu militar NATO în Groenlanda

Franţa, Suedia, Germania şi Norvegia – cărora li s-au alăturat Olanda, Finlanda, Slovenia şi Regatul Unit – au anunţat săptămâna aceasta că trimit personal militar într-o misiune de recunoaştere, în cadrul unui exerciţiu danez – „Arctic Endurance” -, organizat împreună cu aliaţi din NATO.

Statele Unite au fost invitate să participe la exerciţii militare în Groenlanda, a declarat AFP vineri seară comandantul Comandamentului arctic danez, generalul Søren Andersen.

Ele a dat asigurări că aceste manevre militare de desfăşoară împotriva Rusiei.

