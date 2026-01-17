A fost promulgată legea care permite polițiștilor locali să utilizeze camere foto-video-audio portabile în exercitarea atribuțiilor

Președintele Nicușor Dan a promulgat legea care permite polițiștilor locali să utilizeze camere foto-video-audio portabile în exercitarea atribuțiilor de serviciu.



„Noua reglementare stabilește clar situațiile în care aceste sisteme pot fi folosite în spațiul public, fără consimțământul persoanelor vizate, precum legitimarea, constatarea contravențiilor, utilizarea mijloacelor de imobilizare sau intervențiile pentru protejarea vieții și a ordinii publice“, a scris șeful statului, sâmbătă, pe Facebook.

Potrivit acestuia, în măsura în care circumstanțele permit, cetățenii vor fi informați că sunt înregistrați, iar autoritățile locale au obligația de a comunica public dotarea polițiștilor locali cu astfel de echipamente.



Datele sunt păstrate timp de maximum șase luni și apoi distruse, cu excepția cazurilor în care constituie probe într-o procedură judiciară.



Pentru a implementa tehnic acest nou sistem, administrațiile publice locale vor putea accesa fonduri europene.



Această lege contribuie la creșterea transparenței activității poliției locale și la consolidarea siguranței publice, oferind în același timp un nivel mai ridicat de protecție atât cetățenilor, cât și agenților, spune președintele, pe Facebook.

Ce prevede proiectul

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare completarea Legii poliţiei locale nr.155/2010, cu un nou capitol: „Utilizarea mijloacelor de înregistrare foto – audio – video portabile şi protecţia datelor cu caracter personal” – prin care se autorizează Poliţia Locală să utilizeze mijloace de înregistrare foto – audio – video şi implicit de a purta şi utiliza, în timpul exercitării atribuţiilor de serviciu, dispozitive de înregistrare foto – audio – video portabile de tip BodyCam.

Iniţiativa vizează instituirea cadrului normativ expres pentru această activitate, definind condiţiile, limitele şi garanţiile în care utilizarea mijloacelor de înregistrare se poate desfăşura, doar în conformitate cu principiile protecţiei datelor cu caracter personal şi cu respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti ale persoanelor vizate.

Structurile de Poliţie Locală sunt obligate să comunice publicului dotarea poliţiştilor locali cu mijloace de înregistrare foto – audio – video portabile prin afişarea unor semne vizibile pe uniformele sau echipamentele acestora şi prin publicarea informaţiilor relevante.

Înregistrările realizate prin intermediul mijloacelor de tip BodyCam sunt păstrate pe o perioadă de 6 luni de la data obţinerii acestora, cu excepţia situaţiilor în care sunt utilizate în cadrul unei proceduri judiciare, caz în care acestea urmează regimul probelor.

La împlinirea acestui termen, înregistrările se distrug, prin proceduri ireversibile, prevede proiectul. Poliţiştii locali desemnaţi să utilizeze mijloacele de înregistrare foto – audio – video portabile sau să acceseze datele cu caracter personal care se colectează prin intermediul acestora sunt instruiţi cu privire la regulile de protecţie a datelor cu caracter personal anterior validării utilizării/accesului şi, ulterior, cel puţin o dată pe an.

Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal realizează, din oficiu, un control al operaţiunilor de prelucrare a datelor colectate de către structurile de Poliţie Locală prin intermediul mijloacelor de înregistrare.

