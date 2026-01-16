1.2 C
Craiova
vineri, 16 ianuarie, 2026
Danemarca refuză să vândă Groenlanda Statelor Unite

De Daniela Moise

Ministrul de externe danez Lars Lokke Rasmussen a declarat joi că este „exclus” ca Statele Unite să achiziţioneze Groenlanda. Mesajul vine ca răspuns la comentariile făcute de purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Karoline Leavitt, notează AFP.

„Acest lucru este exclus. Nu este ceea ce ne dorim în Danemarca, nici în Groenlanda şi este contrar tuturor regulilor internaţionale. Încalcă suveranitatea noastră“, a subliniat Lars Lokke Rasmussen la postul naţional de televiziune DR.

Donald Trump nu renunță la ideea de a „prelua controlul“ asupra Danemarcei

Karoline Leavitt a afirmat într-o conferinţă de presă că desfăşurarea unor trupe europene în Groenlanda, promisă Danemarcei de mai multe state europene membre ale NATO, „nu va influenţa obiectivul (preşedintelui american Donald Trump) de a prelua controlul” asupra insulei arctice, informează AFP, citată de Agerpres.

Vicepreşedintele american JD Vance şi secretarul de stat american Marco Rubio i-au primit miercuri la Casa Albă pe ministrul danez de externe, Lars Lokke Rasmussen, şi pe omologul său groenlandez, Vivian Motzfeldt. La această întâlnire a fost convenită crearea unui grup de lucru despre care miniştrii Rasmussen şi Motzfeldt au declarat că va avea ca scop să abordeze „dezacordurile” cu Washingtonul.

Dar Casa Albă a prezentat o versiune diferită cu privire la acest scop, afirmând că în cadrul grupului de lucru „vor continua discuţii tehnice privind cumpărarea Groenlandei” de către SUA.

