O femeie a murit după ce a fost călcată de propria mașină

O femeie a murit, joi, în localitatea vasluiană Buda, comuna Bogdănești, după ce a fost prinsă sub roţile din spate ale propriului autoturism, care nu fusese asigurat corespunzător pe un teren în pantă.

Femeia s-a întors de la cumpărături, a parcat, a mers în spate, la portbagaj, să ia bagajele, a dus o parte din ele în locuință și a revenit pentru restul. În acel moment mașina s-a pus în mișcare (probabil fără frâna de mână trasă) și a trecut peste ea.

Femeia ar fi fost târâtă de mașină câțiva metri, până când au intervenit vecinii.

La locul producerii evenimentului au intervenit o autospecială de stingere și o autospecială de descarcerare ușoară din cadrul Detașamentului de pompieri Bârlad și o autosanitară aparținând Serviciului de Ambulanță Județean Vaslui.

„Victima, o femeie în vârstă de aproximativ 57 ani, a fost scoasă de sub mașină de către echipajul de pompieri, fiind decedată. A fost prinsă sub mașina proprietate personală neasigurată corespunzător în rampă“, a declarat purtătorul de cuvânt al ISU Vaslui, Ionela Boghiță.

Polițiștii au demarat cercetări pentru a stabili împrejurările producerii incidentului.

