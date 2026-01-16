Licitaţie-mamut la Craiova. Primăria vrea să dea pe mâna unui privat căldura orașului

Primăria Craiova vrea să concesioneaze pe 12 ani unui privat producția de energie termică și electrică a orașului. În Craiova sunt probleme cu căldura după intrarea în insolvența a Electrocentrale Craiova, societatea care produce acum căldura orașului.

Drept urmare, primăria a scos la licitație un contract cu o valoare maximală de 2,6 miliarde lei, pe 12 ani, pentru concesionarea serviciului de producție de energie termică și electrică. Societatea care produce acum agentul termic pentru oraș și pentru Ford Otosan o ține din avarie în avarie.

În data de 12 ianuarie 2025, primăria a publicat în SEAP următorul anunț: „Delegarea prin concesiune a activității de producere energie termică și electrică, bazate pe cogenerare și/ sau surse regenerabile de energie din Municipiului Craiova pentru o perioada de 12 ani. Autoritatea/entitatea contractantă intenționează să realizeze un Sistem de Producere nou, care să asigure energia termică necesară în SACET Craiova și în acest sens a fundamentat necesitatea și oportunitatea realizării acestui proiect. Din cauza constrângerilor financiare, este necesară atragerea unui investitor privat care să realizeze o nouă sursă de producere a energiei termice. Pentru a îndeplini criteriile de calificare ca sistem eficient de încălzire și răcire centralizată prevăzute la art. 26 din Directiva 1791/2023, soluția tehnică propusă de Ofertant trebuie să asigure un sistem care utilizează cel puțin următoarele categorii: cogenerare: 80 % energie termică cogenerată de înaltă eficiență sau o combinație a următoarelor tipuri de energie termică care intră în rețeaua de transport: energie din surse regenerabile, căldură reziduală și cogenerare, unde ponderea energiei din surse regenerabile este de cel puțin 10%, iar ponderea totală a energiei din surse regenerabile, a căldurii reziduale sau a energiei termice cogenerate de înaltă eficiență este de cel puțin 50%. Autoritatea/entitatea contractantă a decis că singura opțiune fezabilă în acest moment este forma de delegare a activității de producere din cadrul serviciului public de alimentare cu energie termică către o societate cu capital social 100 % privat prin concesiune.

Delegarea prin concesiune a activității de producere energie termică și electrică, bazate pe cogenerare și/ sau surse regenerabile de energie din Mun. Craiova pentru o perioada de 12 ani se va realiza în conformitate cu cerințele documentatiei de atribuire întocmită de consultantul ELSACO ESCO SRL și aprobată prin HCL nr. 450/2025. Val. estimată a contractului, conf. documentației de atribuire întocmită de către consultantul Elsaco Esco S.R.L., este cuprinsă între 2.058.711.000 lei și 2.599.741.500 lei (exclusiv TVA), fiind compusă din: -valoarea investiției din surse proprii ale delegatului (etapa investițională): 976.650.000 lei (excl. TVA); – cifra de afaceri estimată a operatorului pe o perioadă de 10 ani (etapa de operare): 1.082.061.000 lei (excl. TVA); – valoarea posibilității de prelungire cu 5 ani a contractului: 541.030.500 lei (excl. TVA). Val. minima a intervalului reprezinta val. estimată raportata la durata contractului de 12 ani (etapa investițională – maxim 2 ani și etapa de operare -10 ani), în funcție de care se vor elabora și evalua ofertele, iar val. max. a intervalului include și valoarea posibilității de prelungire cu 5 ani a contractului”.

În fapt, acest contract presupune ca un privat să investească aproape 1 miliard de lei pentru producția de energie termică și electrică a orașului.

Se caută investitor privat

În Caietul de sarcini se mai spune că:

„Din cauza constrângerilor financiare, este necesară atragerea unui investitor privat care să realizeze o nouă sursă de producere a energiei termice. Pentru a îndeplini criteriile de calificare ca sistem eficient de încălzire și răcire centralizată prevăzute la art. 26 din Directiva 1791/2023, soluția tehnică propusă de Ofertant trebuie să asigure în perioada 1 ianuarie 2028 – 1 ianuarie 2035, un sistem care utilizează cel puțin următoarele categorii:

i) Cogenerare: 80 % energie termică cogenerată de înaltă eficiență sau

ii) O combinație a următoarelor tipuri de energie termică care intră în rețeaua detransport o energie din surse regenerabile, căldură reziduală și cogenerare, unde ponderea energiei din surse regenerabile este de cel puțin 10 %, iar ponderea totală a energiei din surse regenerabile, a căldurii reziduale sau a energiei termice cogenerate de înaltă eficiență este de cel puțin 50 %”.

O centrală nouă

Noua centrală va trebui să asigure, pe partea de termie, o putere de minimum 30 MWt iarna și 5 MWt vara, respectiv una maximă de 135 MWt iarna și 25 MWt vara. Prin contractul de delegare se va prevedea un prag minim al vânzărilor de energie termică pentru încălzirea centralizată a Craiovei de 250.000 MWh/an, plus 244.376 MWh pe an pentru consumatorul industrial Ford Otosan România SRL (162.817 MWh abur tehnologic și 81.594 MWh încălzire). Termenul limită pentru depunerea ofertelor este 23 februarie 2026.