Donald Trump pregătește o superofertă pentru a cumpăra Groenlanda, cea mai mare insulă din lume

Statele Unite ar putea plăti până la 700 de miliarde de dolari pentru achiziționarea Groenlandei. Secretarul de stat Marco Rubio a fost deja însărcinat cu pregătirea unei oferte, potrivit NBC News.

Conform trei surse citate de rețeaua de televiziune, valoarea estimată a Groenlandei a fost calculată de cercetători și foști oficiali americani în cadrul lucrărilor interne privind inițiativa președintelui Donald Trump de a cumpăra insula. Cifra depășește jumătate din bugetul anual al Pentagonului și reflectă prioritățile lui Trump în materie de securitate națională.

Cu toate acestea, un înalt oficial al Casei Albe a declarat reporterilor că secretarul de stat Marco Rubio a primit instrucțiuni să pregătească o propunere de achiziționare a Groenlandei în următoarele săptămâni, calificând planul drept „prioritate absolută” pentru Trump.

Trump: „Într-un fel sau altul, vom avea Groenlanda”

Rubio și vicepreședintele SUA JD Vance se vor întâlni azi cu reprezentanții Danemarcei și Groenlandei, care au sosit la Washington pentru a înțelege mai bine intențiile și propunerile lui Trump. „Mi-ar plăcea să fac o înțelegere cu ei. Este mai ușor. Dar, într-un fel sau altul, vom avea Groenlanda”, a declarat Trump mai devreme.

Între timp, ministrul de externe al Groenlandei, Vivian Motzfeldt, a declarat după sosirea la Washington că Groenlanda nu dorește să fie „deținută, guvernată sau să devină parte a Statelor Unite”. „Alegem Groenlanda pe care o cunoaștem astăzi – ca parte a Regatului Danemarcei”, a spus ea.

NBC News raportează, de asemenea, că un alt scenariu luat în considerare ar fi ca Statele Unite și Groenlanda să semneze un așa-numit acord de asociere liberă. Un astfel de acord ar implica asistență financiară din partea SUA în schimbul permisiunii pentru o prezență militară americană.

Amintim că, pe 7 ianuarie, purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Karoline Leavitt, a declarat că președintele Donald Trump dorește să cumpere Groenlanda. Potrivit acesteia, președintele SUA nu a exclus nici un scenariu militar ca parte a planurilor sale de a aduce insula sub controlul SUA.

