A fost semnat un nou program de formare şi evaluare constantă pentru personalul medical, finanţat din PNRR

Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, a anunţat azi că a semnat un nou program de formare şi evaluare constantă pentru personalul medical, finanţat din PNRR. El precizează că Programul Naţional de formare de formatori (Training of Trainers) pentru asistenţii medicali din ATI nu este un program de control şi nici unul teoretic, ci este un program de sprijin real.

”Am spus-o de multe ori şi o spun din nou, cu toată responsabilitatea: în ATI lucrează oameni, nu roboţi. Oameni care iau decizii vitale, sub presiune constantă, ore în şir, uneori la limita rezistenţei umane. Am spus şi acum câteva luni, clar şi fără echivoc: pentru controlul infecţiilor nosocomiale avem nevoie de măsuri concrete, nu doar de constatări şi vorbe politice. Păreri s-au dat destule. Prea mulţi ani”, scrie ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, pe Facebook.

A fost modificat ordinul de funcţionare a secţiilor ATI

Ministrul prezintă câteva măsuri concrete care deja se întâmplă şi arată că a modificat ordinul de funcţionare a secţiilor ATI, introducând în structura de personal epidemiolog propriu secţiei ATI şi asistent medical responsabil cu controlul infecţiilor.

”Astăzi, am semnat un nou program de formare şi evaluare constantă pentru personalul medical, finanţat din PNRR. Programul Naţional de formare de formatori (Training of Trainers ) pentru asistenţii medicali din ATI. Nu este un program de control şi nici unul teoretic. Este un program de sprijin real. Este despre a ne opri puţin, a ne uita din nou la gesturile zilnice, la reflexele pe care le căpătăm în timp şi la cum le putem face mai sigure — pentru pacient şi pentru noi. Este despre colegi din ATI care îi ajută pe alţi colegi din ATI. Oameni care vorbesc aceeaşi limbă profesională şi care cunosc exact presiunea din secţie”, subliniază ministrul.

Ministerul construieşte o reţea naţională de asistenţi medicali ATI care devin formatori pentru alţi colegi

Alexandru Rogobete mai afirmă că ministerul construieşte o reţea naţională de asistenţi medicali ATI care devin formatori pentru alţi colegi. ”Oameni din sistem, nu din afara lui. Oameni care vor construi echipe mai unite, mai atente unii la alţii şi mai sigure pentru pacienţi, în fiecare secţie de terapie intensivă”, spune ministrul.

Potrivit lui Rogobete, ”siguranţa pacientului nu se naşte din hârtii, ci din echipe care se cunosc, se susţin şi lucrează coerent, chiar şi sub presiune, iar acest program este gândit să rămână în sistem şi să întărească munca în echipă din ATI, pentru că, în sănătate, înainte de orice procedură, este omul”.

”Mulţumesc pentru implicare şi pentru colaborarea în construirea acestui program Societăţii Române de Anestezie Terapie Intensivă şi Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România”, mai transmite ministrul Sănătăţii.

