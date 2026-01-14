Opt ani de închisoare pentru un procuror care a violat o adolescentă de 15 ani

Curtea de Apel Bacău a decis azi condamnarea la 8 ani de închisoare a procurorului Daniel Bosînceanu, pentru viol în formă continuată la adresa fetei unor cunoscuți. Decizia instanței nu este definitivă. La data faptelor, Bosînceanu era prim-procuror al Parchetului de pe lângă Judecătoria Răducăneni, Iași.

Fost prim procuror al Parchetului de pe lângă Judecătoria Răducăneni, județul Iași, Daniel Bosînceanu a fost trimis în judecată de Parchetul General, în vara anului 2024. Înainte de a fi procuror, a fost ofițer judiciar în cadrul Poliției Iași.

Inițial, Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Iași a clasat dosarul. Motivul clasării a fost acela că victima de 15 ani a depus plângerea prea târziu, potrivit ordonanței de clasare, consultate de HotNews.

Soluția de clasare a fost infirmată de Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, ancheta fiind preluată de procurorul Marcel Sandu din cadrul PICCJ. Și s-a ajuns în instanță.

Ce spun procurorii că s-a întâmplat

Procurorul Bosînceanu a fost acuzat că a constrâns o minoră prin violență fizică, constând în ținerea, imobilizarea și dezbrăcarea forțată, precum și prin amenințarea cu moartea, să întrețină raporturi sexuale.

Faptele s-au petrecut, potrivit procurorilor, în perioada septembrie 2015 – iunie 2017, într-un apartament din orașul Iași și în autoturismul bărbatului.

Victima avea 15 ani în momentul în care procurorul a început să o abuzeze sexual. Era fiica unei familii cu care magistratul avea o relație apropiată, botezându-le un alt copil, potrivit site-ului Dezvăluirea.

În apartament și pe bancheta din spate a automobilului

„Din probele administrate, a reieșit că raporturile sexuale la care a fost constrânsă persoana vătămată au avut frecvența de unul sau două pe săptămână, de regulă în interiorul apartamentului și, de două ori, pe bancheta din spate a autoturismului, sub amenințarea permanentă”, spun procurorii, în comunicatul de presă în care anunță trimiterea în judecată.

Potrivit anchetei, procurorul i-a spus victimei că „este secretul lor ce trebuie să-l păstreze până în mormânt și dacă îl va divulga, va ajunge în mormânt în locul secretului”.

Victima a rămas însărcinată în urma abuzurilor sexuale, fiind obligată de procurorul Bosînceanu, să facă întrerupere de sarcină, potrivit ordonanței prin care inițial cazul a fost clasat.

Sentința Curții de Apel

Judecătorii Curții de Apel Bacău au decis miercuri, 14 ianuarie 2025:

„Condamnă pe inculpatul Bosînceanu Constantin Daniel la pedeapsa de 8 (opt) ani închisoare, pentru săvârşirea infracţiunii de viol în formă continuată. În baza art. 67, alin.1 C. pen. interzice inculpatului cu titlu de pedeapsă complementară, pe o durată de 5 ani după executarea pedepsei închisorii, exercitarea drepturilor prevăzute de art. 66, alin.1, lit. a), b) Cod Penal, respectiv dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice, dreptul de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat”, se arată în soluția pe scurt a instanței.

