1.2 C
Craiova
miercuri, 14 ianuarie, 2026
ABONEAZĂ-TE
type here...
Știri de ultima orăActualitateOpt ani de închisoare pentru un procuror care a violat o adolescentă de 15 ani

Opt ani de închisoare pentru un procuror care a violat o adolescentă de 15 ani

De Daniela Moise

Curtea de Apel Bacău a decis azi condamnarea la 8 ani de închisoare a procurorului Daniel Bosînceanu, pentru viol în formă continuată la adresa fetei unor cunoscuți. Decizia instanței nu este definitivă. La data faptelor, Bosînceanu era prim-procuror al Parchetului de pe lângă Judecătoria Răducăneni, Iași. 

Fost prim procuror al Parchetului de pe lângă Judecătoria Răducăneni, județul Iași, Daniel Bosînceanu a fost trimis în judecată de Parchetul General, în vara anului 2024. Înainte de a fi procuror, a fost ofițer judiciar în cadrul Poliției Iași.

Inițial, Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Iași a clasat dosarul. Motivul clasării a fost acela că victima de 15 ani a depus plângerea prea târziu, potrivit ordonanței de clasare, consultate de HotNews

Soluția de clasare a fost infirmată de Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, ancheta fiind preluată de procurorul Marcel Sandu din cadrul PICCJ. Și s-a ajuns în instanță.

Ce spun procurorii că s-a întâmplat

Procurorul Bosînceanu a fost acuzat că a constrâns o minoră prin violență fizică, constând în ținerea, imobilizarea și dezbrăcarea forțată, precum și prin amenințarea cu moartea, să întrețină raporturi sexuale.

Faptele s-au petrecut, potrivit procurorilor, în perioada septembrie 2015 – iunie 2017, într-un apartament din orașul Iași și în autoturismul bărbatului. 

Victima avea 15 ani în momentul în care procurorul a început să o abuzeze sexual. Era fiica unei familii cu care magistratul avea o relație apropiată, botezându-le un alt copil, potrivit site-ului Dezvăluirea. 

În apartament și pe bancheta din spate a automobilului

„Din probele administrate, a reieșit că raporturile sexuale la care a fost constrânsă persoana vătămată au avut frecvența de unul sau două pe săptămână, de regulă în interiorul apartamentului și, de două ori, pe bancheta din spate a autoturismului, sub amenințarea permanentă”, spun procurorii, în comunicatul de presă în care anunță trimiterea în judecată.

Potrivit anchetei, procurorul i-a spus victimei că „este secretul lor ce trebuie să-l păstreze până în mormânt și dacă îl va divulga, va ajunge în mormânt în locul secretului”.

Victima a rămas însărcinată în urma abuzurilor sexuale, fiind obligată de procurorul Bosînceanu, să facă întrerupere de sarcină, potrivit ordonanței prin care inițial cazul a fost clasat.

Sentința Curții de Apel

Judecătorii Curții de Apel Bacău au decis miercuri, 14 ianuarie 2025:

„Condamnă pe inculpatul Bosînceanu Constantin Daniel la pedeapsa de 8 (opt) ani închisoare, pentru săvârşirea infracţiunii de viol în formă continuată. În baza art. 67, alin.1 C. pen. interzice inculpatului cu titlu de pedeapsă complementară, pe o durată de 5 ani după executarea pedepsei închisorii, exercitarea drepturilor prevăzute de art. 66, alin.1, lit. a), b) Cod Penal, respectiv dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice, dreptul de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat”, se arată în soluția pe scurt a instanței.

Citeşte şi: Câți bani au încasat de la bugetul de stat cele opt partide

ȘTIRI VIDEO GdS

Ultimele stiri

Toate

ȘTIRI GdS

REDACȚIA

PARTENERI

LEGATURI

UTILE

DESPRE NOI

In cei peste 28 de ani de existenţă, Gazeta de Sud a devenit ziarul numărul 1 în Oltenia. Gazeta de Sud se distribuie în Craiova - Dolj, Olt, Gorj, Mehedinţi şi Vâlcea.

Contactați-ne: [email protected]

URMAȚI-NE

© MEDIA SUD EUROPA SA