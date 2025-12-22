Ministrul de externe Oana Țoiu efectuează o vizită în Republica Moldova

Ministrul afacerilor externe al României, Oana Țoiu, întreprinde astăzi o vizită de lucru în Republica Moldova, la invitația ministrului afacerilor externe al Republicii Moldova, viceprim-ministrul Mihai Popșoi.

Agenda vizitei include întrevederi între cei doi miniștri, precum și cu președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, și cu prim-ministrul Alexandru Munteanu.

După întrevederea de la Ministerul Afacerilor Externe, miniștrii Mihai Popșoi și Oana Țoiu vor susține declarații de presă comune la sediul ministerului.

Potrivit Ministerului Afacerilor Externe de la Chișinău, vizita Oanei Țoiu are loc în contextul participării la Reuniunea șefilor misiunilor diplomatice și oficiilor consulare ale Republicii Moldova din străinătate.

