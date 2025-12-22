Protest în fața Palatului Cotroceni: „Colindăm, justiţia să reparăm!”

Comunitatea Declic organizează astăzi, de la ora 9.30, în faţa Palatului Cotroceni, ”protestul-colind” „Colindăm, justiţia să reparăm!”, arătând că acţiunea are loc în contextul în care Administraţia Prezidenţială a anunţat discuţii extinse cu magistraţii, după dezvăluirile despre mecanismele obscure prin care marile dosare de corupţie sunt tergiversate până la prescripţie sau sunt pur şi simplu blocate.

În acelaşi timp, „colindătorii” Declic vor transmite şi vor afişa în permanenţă, pe toată durata întâlnirilor de la Cotroceni, mesaje de solidaritate cu magistraţii curajoşi care au luat deja atitudine sau care vin luni la Cotroceni pentru a discuta deschis cu preşedintele Nicuşor Dan despre problemele grave din justiţie şi despre atacurile la adresa independenţei sistemului.

”Preşedintele României are datoria morală să transmită un semnal ferm că dezvăluirile despre abuzurile din justiţie nu vor fi ignorate. Tăcerea şi lipsa de reacţie îi încurajează pe cei care vor să captureze sistemul. Fără o intervenţie clară şi coordonată din partea decidenţilor, riscul de a pierde independenţa justiţiei devine real şi iminent”, a declarat Denisa Soare, coordonatoarea acţiunii Declic.

„Protestul-colind” de la Cotroceni vine în completarea coregrafiei din Piaţa Victoriei „Bolojan, te sună România!” şi a iniţiativei civice prin care aproape 200 de mii de cetăţeni cer reformarea Justiţiei, mai spune comunitatea.

