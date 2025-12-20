Trei răniţi după ciocnirea a trei mașini pe un drum judeţean din Vâlcea

Pe un drum judeţean din Vâlcea, trei persoane au fost rănite, sâmbătă dimineaţă, după ce trei autoturisme s-au ciocnit. Din primele cercetări se pare că este vorba despre nepăstrarea distanţei de siguranţă în mers.

Accidentul rutier s-a produs sâmbătă, pe drumul judeţean 678, pe raza localităţii Muereasca.

„Din primele verificări efectuate la faţa locului, s-a stabilit că în eveniment au fost implicate trei autovehicule, cauza fiind nepăstrarea distanţei de siguranţă în mers. În urma accidentului, trei persoane au fost rănite, acestea fiind transportate la spital pentru acordarea de îngrijiri medicale”, potrivit IPJ Vâlcea.

Poliţiştii i-au testat cu aparatul etilotest pe şoferii implicaţi, rezultatele fiind negative.

Poliţiştii Biroului Rutier continuă cercetările demarate în urma accidentului, pentru a stabili cauzele şi împrejurările producerii evenimentului rutier.

Citeşte şi: Nicuşor Dan: „Am primit de la magistraţi sute de pagini de materiale relevante despre problemele din justiţie”