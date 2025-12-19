Premierul Ilie Bolojan intenționează să renegocieze protocolul coaliției

Premierul Ilie Bolojan este nemulțumit de modul în care este respectat protocolul de guvernare și le-a transmis liberalilor, în ședința de joi, 18 decembrie, desfășurată la Vila Lac, faptul că intenționează ca în luna ianuarie să renegocieze acordul dintre partidele aflate la guvernare, astfel încât regulile stabilite să nu mai poată fi încălcate, potrivit unor surse.

Decizia premierului vine în contextul unor tensiuni tot mai mari în interiorul coaliției. Recent, în Senat, PSD a votat alături de AUR moțiunea simplă care a vizat-o pe ministra Mediului, Diana Buzoianu, fapt ce a generat nemulțumiri în rândul partenerilor de guvernare.

În plus, pentru ziua de luni sunt anunțate alte două moțiuni simple, care îi vizează pe ministrul Afacerilor Interne, Cătălin Predoiu (PNL), și pe ministrul Justiției, Radu Marinescu (PSD). În acest context, partidele din coaliție sunt puse în fața unei decizii dificile privind respectarea protocolului de guvernare.

USR urmează să se întâlnească astăzi pentru a decide dacă va vota aceste moțiuni simple, ca semnal de alarmă față de derapajele din coaliție, sau dacă va respecta în continuare prevederile protocolului, de a nu vota moțiuni împotriva miniștrilor din Guvern.

Negocierile anunțate pentru luna ianuarie ar urma să clarifice modul de funcționare al coaliției de guvernare și să stabilească sancțiuni clare pentru situațiile în care partidele semnatare aleg să nu respecte regulile asumate prin protocol.

