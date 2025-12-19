Judecătorii, procurorii, militarii și polițiștii nu vor mai putea ocupa locuințe de serviciu după eliberarea din funcție sau după pensionare. Cele ocupate în prezent de astfel de persoane sau de rudele acestora vor trebui eliberate în 3 luni de la intrarea în vigoare a legii, informează Profit.ro.

Legea stabilește acum, pentru sistemul de apărare, ordine publică și securitate națională, că “în situația în care locuințele de serviciu sunt ocupate de pensionari sau de urmași ai titularilor contractelor de închiriere decedați, al căror venit nu le permite cumpărarea locuinței (…), aceștia își pot păstra calitatea de chiriaș”. Astfel, în legislația specifică nu există un temei legal expres care să prevadă că încetează contractul de închiriere a locuințelor de serviciu la data eliberării din funcție, inclusiv prin pensionare, a titularului.

Similar, pentru personalul auxiliar de specialitate al instanțelor judecătorești și al parchetelor de pe lângă acestea și al personalului care funcționează în cadrul Institutului Național de Expertize Criminalistice prevede că ”dreptul la atribuirea unei locuințe de serviciu dacă, în localitatea unde își desfășoară activitatea, acesta, soțul/soția sau copiii aflați în întreținerea lui nu beneficiază de locuință proprietate personală ori nu i s-a atribuit o locuință de către autoritățile administrației publice locale”. În cazul pensionării, titularul contractului de închiriere și soțul ori soția acestuia își păstrează drepturile locative pe tot parcursul vieții.

Ce spune legea în cazul polițiștilor de penitenciare și magistraților

O prevedere similară se regăsește și în cazul polițiștilor de pentenciare care, au dreptul la atribuirea unei locuințe de serviciu dacă, în localitatea unde își desfășoară activitatea, ei, soțul/soția sau copiii aflați în întreținere nu dețin o locuință în proprietate ori nu li s-a atribuit de către autoritățile locale. De asemenea, polițiștii de penitenciare, titulari ai contractului de închiriere a locuinței de serviciu, care au lucrat în poliția penitenciară sau în sistemul administrației penitenciare peste 15 ani și care s-au pensionat potrivit legii, precum și cei care și-au pierdut total sau parțial capacitatea de muncă și s-au pensionat pentru invaliditate, își păstrează dreptul de folosință asupra locuinței de serviciu și după încetarea raporturilor de serviciu prin pensionare. În cazul decesului titularului, soțul/soția își păstrează drepturile locative pe tot parcursul vieții.

Cu privire la magistrați, legea actualizată în 2022 stabilește că: “judecătorii și procurorii au dreptul la locuință de serviciu sau la decontarea contravalorii chiriei pentru o locuință, în limitele și condițiile stabilite de lege. Contractul de închiriere a locuințelor de serviciu încetează la data eliberării din funcție, inclusiv prin pensionare, a titularului”. Aceeași lege, ca dispoziție tranzitorie, arată însă că prevederea din urmă se aplică ”contractelor de închiriere a locuințelor de serviciu încheiate după intrarea în vigoare a prezentei legi”.

Locuințele de serviciu au o destinație specială

Potrivit Legii locuinței, însă, locuințele de serviciu au o destinație specială, respectiv aceea de a sprijini personalul angajat al instituțiilor publice sau agenților economici care le au în administrare și, implicit, activitatea acestor instituții, prin asigurarea unui fond locativ destinat temporar închirierii personalului activ care nu deține o altă locuință. Prin urmare, contractul de închiriere este accesoriu raportului principal de muncă/serviciu, iar Guvernul arată că astfel ”nu se justifică ca, după încetarea raporturilor de muncă/serviciu, din orice motiv, inclusiv prin pensionare, aceste contracte să fie menținute”, iar locuințele trebuie să fie atribuite altor angajați ai instituției cu nevoi locative.

Prin urmare, în cazul personalului din sistemul de apărare, ordine publică și securitate națională, personalului auxiliar de specialitate din cadrul instanțelor și al parchetelor, polițiștilor de penitenciare, precum și judecătorilor și procurorilor cărora le încetează raporturile de muncă/serviciu, inclusiv prin pensionare, proiectul prevede: ”Contractul de închiriere a locuințelor de serviciu încetează la data eliberării din funcție, inclusiv prin pensionare, a titularului”.

Alte prevederi ale contractului

De asemenea, proiectul mai prevede că pentru personalul menționat, titular al unor contracte de închiriere a locuințelor de serviciu, eliberat din funcție, inclusiv prin pensionare, precum și, după caz, ”pentru soțul/soția, respectiv pentru urmașii titularilor, contractele de închiriere în curs la data intrării în vigoare a prezentei legi încetează în termen de 3 luni de la această dată”. În același termen, titularii contractelor, precum și, după caz, soțul/soția, respectiv urmașii acestora, indiferent de calitatea acestora, sunt obligați să elibereze locuințele de serviciu. În cazul sistemul de justiție, prevederile se aplică pentru toate contractele.

Situația locuințelor de serviciu deținute de instituțiile din sistemul justiției, precum și al Administrației Naționale a Penitenciarelor este următoarea:

– la nivelul fondului locativ al Ministerului Justiției și al instanțelor judecătorești, există un număr de 211 locuințe de serviciu, din care 53 sunt ocupate de personalul pensionat/soț/soția acestuia, iar 8 sunt neatribuite;

– la nivelul Ministerului Public, dintr-un total de 23 locuințe de serviciu, 7 sunt alocate unor procurori pensionari, iar 8 sunt neatribuite;

– la nivelul fondului locativ al Administrației Naționale a Penitenciarelor și unităților subordonate există un număr de 178 locuințe de serviciu, din care 88 sunt ocupate de personalul pensionat/soț/soția acestuia.

Situația locuințelor de serviciu în cadrul sistemului de apărare, ordine publică și securitate națională:

– la nivelul Ministerului Apărării Naționale sunt 662 de locuințe de serviciu, din care 45 ocupate de personalul pensionat/soț/soția acestuia;

– la nivelul Ministerului Afacerilor Interne, dintr-un total de 380 de locuințe de serviciu, 6 sunt alocate unor polițiști pensionari, iar 70 sunt neatribuite;

– la nivelul Serviciului Român de Informații există un număr de 33 locuințe de serviciu, dar autoritățile nu specifică dacă și cum sunt ocupate;

– la nivelul Serviciului de Telecomunicații Speciale, dintr-un total de 8 locuințe de serviciu, una este ocupată de un cadru militar activ, 3 sunt ocupate de cadre militare în rezervă, iar 4 sunt neatribuite.

