Ilie Bolojan și Boris Pistorius, ministrul apărării din Germania, se vor întâlni la Baza Kogălniceanu

Premierul Ilie Bolojan va avea, marţi, o întrevedere oficială cu ministrul federal al apărării din Germania, Boris Pistorius.

Premierul Ilie Bolojan va avea marţi o întrevedere oficială cu ministrul federal al apărării din Germania, Boris Pistorius, în Baza 57 Aeriană „Căpitan Aviator Constantin Cantacuzino” din Mihail Kogălniceanu, judeţul Constanţa, punct strategic pentru postura defensivă aliată pe Flancul Estic, a anunţat Guvernul într-un comunicat oficial.

La întâlnire va participa secretarul de stat pentru politica de apărare, planificare şi relaţii internaţionale din cadrul MApN, Sorin Dan Moldovan.

Întrevederea oficială va fi urmată de declaraţii comune de presă susţinute de prim-ministrul României, Ilie Bolojan, şi de ministrul federal al apărării din Germania, Boris Pistorius, precizează Executivul.

