Ceas aparținând lui Francis Ford Coppola, vândut la licitaţie pentru 10,8 milioane de dolari

Un ceas de mână din colecţia regizorului american Francis Ford Coppola a fost adjudecat pentru un preţ record la o licitaţie desfăşurată în New York, a anunţat sâmbătă casa de licitaţii Phillips.

Un cumpărător anonim a licitat telefonic şi a cumpărat prototipul F.P. Journe FFC contra sumei de 10,8 milioane de dolari.

Este cel mai mare preţ obţinut la licitaţie de un ceas de mână fabricat de producătorul elveţian F.P. Journe, a precizat casa de licitaţii Phillips. Este, totodată, şi un record mondial pentru un ceas fabricat de un producător independent. Valoarea estimată a ceasului era de 1 milion de dolari.

Regizorul peliculei „’The Godfather“, în vârstă de 86 de ani, a primit acest ceas din platină în 2021 de la ceasornicarul François-Paul Journe.

Francis Ford Coppola, regizor recompensat cu Oscar cunoscut şi pentru realizarea filmului „Apocalypse Now“, a oferit şapte ceasuri de lux din colecţia sa privată pentru a fi vândute în cadrul acestei licitaţii care a durat două zile.

Potrivit unui interviu acordat New York Times, Coppola a invocat constrângerile financiare drept motivul pentru vânzarea obiectelor de colecţie.

Coppola a investit peste 100 de milioane de dolari în proiectul său din 2024 „Megalopolis“, însă filmul a fost un eşec, iar încasările au acoperit doar o fracţiune din costurile de producţie.