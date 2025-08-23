Premierul Ilie Bolojan efectuează astăzi o vizită de lucru în Republica Moldova, prima în calitate de prim-ministru al României, scrie Agerpres.

Șeful Guvernului de la București va avea o întrevedere cu omologul său moldovean, Dorin Recean, la Chișinău, la finalul căreia cei doi oficiali vor susține declarații comune de presă.

Potrivit unui comunicat al Guvernului, discuțiile se vor concentra asupra principalelor teme și proiecte de cooperare aflate pe agenda bilaterală, inclusiv proiectele finanțate de către România prin intermediul fondurilor nerambursabile, precum și aspecte legate de integrarea europeană a Republicii Moldova.

Ilie Bolojan se va întâlni și cu președintele Maia Sandu

În acest context, prim-ministrul Ilie Bolojan va reconfirma caracterul special al relației bilaterale, bazate pe o prietenie sinceră și o istorie comună, precum și sprijinul ferm al României pentru avansarea procesului de aderare a Republicii Moldova la Uniunea Europeană, precizează sursa citată.

Cei doi premieri vor fi prezenți apoi la Festivalul Tezaur Național 2025, în satul Horești, raionul Ialoveni, după care se vor întâlni cu cetățenii din regiune, la Casa de cultură din satul Bardar.

În cursul după-amiezii, premierul Ilie Bolojan va avea o întrevedere cu președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, la sediul Președinției.

Citește și: Fetiţa din Craiova rămasă orfană după ce tatăl i-a ucis mama și s-a sinucis se află în grija familiei extinse