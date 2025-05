Nicușor Dan a votat în orașul natal: „Am votat pentru o societate în care să reușim să avem dialog, nu una în care să fim dezbinați”

Candidatul independent Nicușor Dan a votat la Făgăraș, orașul său natal, transmițând un mesaj de solidaritate și unitate națională. El și-a exprimat speranța într-o schimbare care să aducă prosperitate reală, investiții și dialog social, respingând izolarea României și dezbinarea societății.

„Am votat cu gândul la mulți oameni care sunt tăcuți, cinstiți, muncitori și care nu s-au simțit mult timp reprezentați. Acum două săptămâni românii au votat schimbare. Întrebarea este care schimbare. Și am votat pentru o schimbare care să aducă prosperitate, nu una care să aducă aventură și descurajarea investițiilor în România. Am votat pentru o direcție europeană și pentru o colaborare bună cu partenerii noștri europeni, nu pentru izolarea României. Și am votat pentru o societate în care să reușim să avem dialog, nu una în care să fim dezbinați”, a spus Nicușor Dan, care a votat duminică dimineață la Școala Gimnazială nr. 4 din orașul Făgăraș.

Nicușor Dan: „Nu trebuie să existe două Românii”

El a menționat că a votat „cu speranță”, deoarece în țară, în Republica Moldova, precum și în diaspora există oameni „care să construiască” o Românie așa cum și-o doresc cetățenii.

Nicușor Dan a explicat că a ales să își exprime opțiunea la Făgăraș, pentru a le transmite oamenilor că „nu trebuie să existe două Românii”, una a marilor orașe și una a mediului rural.

„Am votat la Făgăraș ca să transmitem oamenilor că e important să știm de unde am plecat și pentru că nu trebuie să existe două Românii: una a marilor orașe și una a zonei rurale și a orașelor mici. Trebuie să distribuim prosperitatea peste tot în România”, a explicat edilul general.

Nicușor Dan a declarat că România „își alege viitorul” nu doar pentru cinci ani, ci pentru o perioadă mai îndelungată, fiind vorba despre „un punct de cotitură”. El i-a invitat pe toți românii să iasă la vot.

„Nu e prima mea campanie și nu fac niciodată predicții înaintea votului. Românii vor decide. (…) Există speranțe pentru o schimbare structurală, dar depinde de ce se va întâmpla astăzi”, a mai spus el și în limba engleză, răspunzând unei întrebări adresate de un jurnalist străin.

Candidatul independent a votat la școala din Făgăraș unde a urmat cursurile gimnaziale.

