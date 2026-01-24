U Craiova – FC Botoșani 2-0 / Știința a „calmat” Botoșaniul și și-a recăpătat primul loc

Universitatea Craiova își continuă seria victoriilor în SuperLigă. Alb-albaștrii au câștigat cu scorul de 2-0 meciul cu Botoșani, de pe „Ion Oblemenco”, la capătul unui joc extrem de disputat. Partida a contat pentru etapa a 23-a.

Prima parte a jocului a fost destul de ștearsă. Nsimba a avut o șansă bună de a marca după 15 minute, însă mingea s-a scurs puțin pe lângă poartă. La poarta opusă, Isenko a parat o execuție înșelătoare a lui Mailat și a păstrat tabela intactă. Centralul Marcel Bîrsan și-a făcut și el simțită prezența și a agitat apele în Bănie cu mai multe decizii pe alocuri inexplicabile. La cabine s-a intrat cu scor alb, 0-0.

Repiza secundă a adus și golurile în poarta Botoșaniului. Cicăldău a deschis scorul în minutul 65, după un assist perfect al lui Nsimba. A urmat, apoi, momentul lui Etim, cel care l-a înlocuit pe Baiaram, ieșit accidentat. Atacantul Științei a profitat din plin de o eroare uriașă în tabăra oaspete și l-a învins pe Anestis din mijlocul careului pentru 2-0. Până la final am mai avut o paradă spectaculoasă a lui Isenko, urmată de bucuria alb-albaștrilor împreună cu suporterii pentru un nou succes extrem de important.

𝐔𝐧𝐢𝐯𝐞𝐫𝐬𝐢𝐭𝐚𝐭𝐞𝐚 𝐂𝐫𝐚𝐢𝐨𝐯𝐚: Isenko – Romanchuk, Stevanovic (’46, T. Băluţă), Screciu – Mora, Matei (’90+1, Băsceanu), Mekvabishvili (’78, Teles), Cicâldău, Bancu – Nsimba (’78, Al Hamlawi), Baiaram (’64, Etim). Antrenor: Filipe Coelho.

𝐅𝐂 𝐁𝐨𝐭𝐨𝐬̧𝐚𝐧𝐢: Anestis – Pavlovic (’71, Kovtalyuk), Diaw (’80, Ţigănaşu), Miron, Creţ – Petro, Ferreira – Cîmpanu (’57, Friday), Ongenda (’57, Bordeianu), Mailat – Bodişteanu (’46, Dumiter). Antrenor: Leo Grozavu.

În etapa viitoare, Universitatea Craiova va juca la Ovidiu, împotriva Farului Constanţa (1 februarie, ora 17.15). La rândul său, FC Botoşani va juca acasă cu Oţelul Galaţi (2 februarie, ora 20.00).

