Parlamentul intră în vacanță, Bolojan mai rămâne cel puțin o lună prim-ministru

Guvernul Bolojan mai rămâne pe baricade cel puțin încă o lună sau chiar până la toamnă. Potrivit informațiilor digi24.ro, președintele Nicușor Dan nu are de gând să facă o nouă nominalizare de premier până când nu are siguranța unei majorități parlamentare, iar cel mai devreme am putea vedea o propunere la finalul lunii iulie. Aleșii deja au fost instruiți să fie pregătiți oricând pentru o sesiune extraordinară a Parlamentului pe parcursul verii.

Noua nominalizare de premier mai așteaptă

Potrivit informațiilor digi24.ro, la Palatul Cotroceni nu există, deocamdată, intenția unei noi nominalizări de premier în zilele imediat următoare. Președintele Nicușor Dan ar prefera să aștepte până când va avea garanția că, de această dată, există o majoritate parlamentară care să susțină viitorul Guvern.

Parlamentul ar putea fi convocat la final de iulie

Surse din conducerea PSD susțin că șeful statului ar putea să mai aștepte cel puțin două săptămâni până „se vor liniști apele”, timp în care să continue discuțiile, cel mai probabil informale, cu partidele pentru a vedea sub ce formă pot ajunge la consens. Președintele speră, astfel, ca liderii să mai renunțe la orgolii și la liniile roșii pe care le-au trasat unii față de ceilalți.

O nouă nominalizare de premier ar putea veni abia spre finalul lunii iulie, susțin aceleași surse.

Asta înseamnă că Guvernul condus de Ilie Bolojan ar mai rămâne pe funcție cel puțin încă o lună, însă dacă negocierile se prelungesc, situația s-ar putea întinde chiar până la toamnă.

Aleșii stau cu bagajele făcute

Parlamentarii au fost anunțați deja să nu își facă planuri de concediu. Conducerea social-democraților le-a transmis senatorilor și deputaților PSD să fie pregătiți pentru o eventuală sesiune extraordinară a Parlamentului, cel mai probabil la sfârșitul lunii iulie. Dacă nu se va ajunge curând la o nouă învestire de Guvern, aleșii tot ar putea fi chemați din vacanță pentru adoptarea proiectelor urgente din PNRR, în contextul în care acestea ar fi trebuit adoptate până în august.

Și deputatul USR Ștefan Lorincz a vorbit despre posibilitatea unei sesiuni extraordinare. „O sesiune extraordinară poate avea loc în iulie sau august, dacă Nicușor Dan desemnează pe cineva și, în acele 10 zile, vine și cere votul în Parlament. În momentul de față, blocajul e mare și nu pare ca în următoarele 48 de ore să existe o variantă”, a explicat acesta, luni, la Parlament.

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