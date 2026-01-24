Gabriela Ruse i-a prevăzut un viitor strălucit adversarei sale: „Va deveni numărul 1!”

Gabriela Ruse (79 WTA) a avut o prestație curajoasă în fața Mirrei Andreeva (18 ani, 7 WTA), în turul 3 de la Australian Open, dar a fost învinsă cu 6-3, 6-4, după o oră și 37 de minute. La finalul partidei, românca a declarat că ar fi meritat să câștige un set și i-a prevăzut un viitor strălucit adversarei sale.

La scurt timp după finalul partidei, deși trecuse de miezul nopții, Ruse a oferit un interviu pentru Eurosport, în care a vorbit despre meciul din turul 3.

„M-am simțit bine. Îmi pare rău că nu am dat mai mult. E un moment dificil pentru mine să vorbesc acum, pentru că tenisul meu a arătat bine și cred că aș fi meritat măcar un set să câștig. Dar, na, așa este sportul. M-am simțit bine, însă ea a fost mai bună astăzi. Au fost câteva momente în care eu ar fi trebuit, probabil, să fiu și mai agresivă, să merg mai mult la fileu, să termin punctele la fileu, dar atât s-a putut astăzi”, a explicat numărul 79 mondial.

Cred că, în primul rând, condițiile nu m-au avantajat absolut deloc astăzi, pentru că a fost frig, suprafața a fost lentă. Ea s-a apărat extrem de bine: a scos, cred, aproape toate mingile mele, m-a făcut să greșesc mingi ușoare. Dar acesta este stilul ei“, a spus Ruse.

„Felul în care a jucat a fost extraordinar!“

În finalul interviului, Ruse a tras concluziile și a afirmat că Andreeva va ajunge lider mondial în clasamentul WTA.

„În primul rând, știu ce am de făcut mai departe: unde trebuie să lucrez și la ce trebuie să devin mai bună. Nu am simțit că a fost mai bună ea, ci pur și simplu au fost anumite greșeli provocate de ea, desigur, pentru că este o atletă extraordinară și eu cu siguranță cred că va deveni numărul 1. Felul în care a jucat astăzi a fost extraordinar și vreau să o felicit pe calea asta.

„Per total, sunt mulțumită de ceea ce am realizat luna asta în Australia, am jucat 8 sau 9 meciuri extraordinare, cu fete foarte bune. Fizic, sunt foarte bine și mă bucur de lucrul acesta. Pentru mine vor urma câteva zile libere pentru că am nevoie. Apoi mă voi întoarce în țară și voi juca la Cluj”, a concluzionat Ruse.

