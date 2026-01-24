1.8 C
Craiova
sâmbătă, 24 ianuarie, 2026
Novak Djokovic, fără probleme în fața lui Van De Zandschulp, merge în optimi la AO

De Tiberiu Cocora

Novak Djokovic, nr.4 mondial, s-a calificat sâmbătă în optimile de finală ale Australian Open, primul turneu de Mare Slem al anului, după ce a dispus în trei seturi, 6-3, 6-4, 7-6 (7/4), de olandezul Botic Van De Zandschulp (75 ATP), informează AFP.

Djokovic, care a cucerit de zece ori trofeul la Melbourne (un record) și vizează la 39 de ani al 25-lea său titlu de Mare Slem, îl va întâlni pentru un loc în sferturile de finală pe cehul Jakub Mensik (17 ATP) sau pe americanul Ethan Quinn (80 ATP).

Prin victoria în fața lui Van De Zandschulp, Djokovic a egalat recordul de victorii la Melbourne al lui Roger Federer (102) și a obținut a 400-a victorie la un turneu de Mare Slem (101 la Roland Garros pentru trei titluri, 102 la Wimbledon pentru șapte titluri și 95 la US Open pentru patru titluri), stabilind astfel un nou record absolut la masculin și feminin.

Citește și: Gabi Ruse a pierdut cu Andreeva, dar a părăsit cu fruntea sus AO 2026

