Gabi Ruse a pierdut cu Andreeva, dar a părăsit cu fruntea sus AO 2026

De Tiberiu Cocora

Gabriela Ruse a fost învinsă de rusoaica Mirra Andreeva, cu 6-3, 6-4, în runda a treia a turneului Australian Open, primul de Mare Slem al anului, vineri, la Melbourne.

Ruse (28 ani, 79 WTA) a pierdut după o oră și 36 de minute la primul său duel cu Andreeva (18 ani, 8 WTA).

Românca a fost superioară la capitolul winners, 17-11, dar a comis foarte multe erori neforțate, 44-24. Ea a fructificat doar 2 din cele 8 șanse de break, în timp ce Andreeva a transformat 4 din 7.

Ruse s-a oprit în turul al doilea la Melbourne la primele sale două participări (2022, 2025), iar miercuri și-a egalat cel mai bun rezultat al său la un Mare Șlem (2024 – US Open), turul al treilea.

Ruse rămâne cu un cec de 327.750 de dolari australieni și 130 de puncte WTA.

