Acțiune pentru siguranța elevilor, desfășurată de polițiști în zona unităților de învățământ din Râmnicu Vâlcea

Sub coordonarea Biroului Siguranță Școlară din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Vâlcea a fost desfășurată, ieri, o acțiune amplă pentru creșterea siguranței în zona unităților de învățământ din municipiul Râmnicu Vâlcea.

În intervalul orar 10:00–13:00, polițiștii au acționat în zona Școlii Gimnaziale nr. 4 și a Seminarului Teologic Ortodox „Sfântul Nicolae”, fiind vizate atât prevenirea faptelor antisociale, cât și crearea unui climat de siguranță pentru elevi și cadrele didactice.

Totodată, șase unități comerciale aflate în proximitatea școlilor au fost instruite cu privire la respectarea legislației privind interdicția comercializării produselor din tutun, alcool și energizante către minori. Au fost desfășurate două activități specifice pentru verificarea respectării prevederilor Legii nr. 333/2003 și H.G. nr. 301/2012.

Echipajele canine au fost integrate în patrulările efectuate în zonele adiacente instituțiilor de învățământ, iar polițiștii rutieri au luat măsuri pentru fluidizarea traficului în zonele aglomerate, fără a fi constatate abateri.

De asemenea, au fost organizate patru activități preventive, la care au participat aproximativ 160 de elevi. Temele abordate au vizat prevenirea traficului de droguri, combaterea absenteismului școlar, prevenirea violenței în mediul școlar și promovarea unui comportament responsabil în comunitate.

Pe parcursul acțiunii au fost legitimate 11 persoane, fără a fi identificați elevi care să absenteze de la cursuri.

La activitate au participat polițiști din cadrul Biroului Siguranță Școlară, Biroului Analiza și Prevenirea Criminalității, Serviciului Criminalistic, Poliției municipiului Râmnicu Vâlcea – structurile de proximitate, sisteme de securitate și rutieră, precum și jandarmi din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Județean Vâlcea.

Astfel de acțiuni vor continua și în perioada următoare, în vederea asigurării unui climat sigur în unitățile de învățământ.

Citește și: Cetățean turc, cercetat penal după ce a fost depistat conducând un autoturism neînmatriculat în Târgu Jiu

