Cetățean turc, cercetat penal după ce a fost depistat conducând un autoturism neînmatriculat în Târgu Jiu

Polițiști din cadrul Biroului de Ordine Publică au depistat în trafic un bărbat de 29 de ani, din municipiul Târgu Jiu, cetățean turc, în timp ce conducea un autoturism pe strada Nicolae Titulescu.

În urma verificărilor efectuate, polițiștii au constatat că autorizația de circulație provizorie a vehiculului era expirată din data de 6 ianuarie 2026. Pe numele conducătorului auto a fost întocmit dosar penal pentru săvârșirea infracțiunii de conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul neînmatriculat.

Pentru prevenirea unor situații similare, autoritățile recomandă conducătorilor auto, în special cetățenilor străini aflați temporar pe teritoriul României:

să verifice periodic valabilitatea documentelor de circulație,

să se informeze cu privire la legislația rutieră în vigoare,

să nu conducă vehicule pe drumurile publice după expirarea termenului legal al actelor.

Șoferii sunt sfătuiți:

să se adreseze din timp autorităților competente pentru prelungirea sau preschimbarea documentelor necesare,

să respecte normele rutiere pentru evitarea consecințelor juridice de natură penală.

Citește și: (VIDEO) Vâlcea: Arme și muniție descoperite în urma unor percheziții domiciliare la Mădulari

