Un bărbat a fost ucis cu un cuțit aruncat direct în piept

Un bărbat în vârstă de 47 de ani din județul Alba a murit în noaptea de duminică spre luni, în urma unui conflict violent izbucnit în familie, pe fondul consumului de alcool, anunță Poliția Județeană Alba.

Principalul suspect este un tânăr de 18 ani care a aruncat un cuțit spre victimă, lovind-o în piept, transmite news.ro.

Incidentul a avut loc într-o casă din localitatea Cenade. Alerta a fost dată de un bărbat prin apel la 112. Potrivit anchetatorilor, scandalul a pornit inițial între un bărbat de 28 de ani și tânărul de 18 ani. Pentru a aplana conflictul, au intervenit un bărbat de 33 de ani și mama tânărului, în vârstă de 36 de ani, care l-ar fi zgâriat cu un obiect ascuțit pe soțul ei, provocându-i leziuni minore.

Ulterior, pentru a calma situația, au intervenit doi bărbați de 39 și 47 de ani. Tânărul de 18 ani a aruncat cu cuțitul și l-a lovit pe bărbatul de 47 de ani în piept, provocându-i decesul. Echipajul SMURD ajuns la fața locului nu a mai putut face nimic pentru a salva victima.

Citește și: A băut în noaptea de Paște și s-a urcat la volan! Ce alcoolemie i-au descoperit polițiștii





