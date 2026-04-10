Dosar DNA în Mehedinți: doi foști directori, trimiși în judecată pentru prejudicii de peste 2,6 milioane lei

Procurorii din cadrul Direcția Națională Anticorupție – Serviciul Teritorial Alba Iulia au dispus trimiterea în judecată, în stare de libertate, a inculpaților:

Folescu Cornel Vasile,

Bidilici Adrian.

Aceștia sunt acuzați de abuz în serviciu, în formă continuată, respectiv de săvârșirea a două infracțiuni similare.

Contracte de telefonie cu costuri nejustificate

Potrivit anchetatorilor, în perioada 2020, cei doi, aflați la conducerea SECOM S.A., ar fi încheiat mai multe contracte de telefonie mobilă și date, fără justificare reală.

Acestea ar fi dus la:

majorarea artificială a abonamentelor

achiziția de servicii suplimentare inutile

cumpărarea de echipamente electronice în rate

Prejudiciul estimat: 1.371.669 lei.

Foloase necuvenite de sute de mii de lei

Anchetatorii susțin că inculpații ar fi obținut beneficii personale sub formă de:

telefoane mobile de ultimă generație

produse electronice

Valoarea totală a acestora ar fi de peste 415.000 lei, bunurile nefiind înregistrate în patrimoniul societății.

Abonamente „fantomă” plătite din bani publici

Un element important al anchetei îl reprezintă cele 164 de abonamente care:

nu ar fi fost atribuite niciunui angajat,

nu ar fi înregistrat trafic,

au fost totuși plătite integral.

În perioada 2021–2023, Bidilici Adrian, în calitate de director al DGASPC Mehedinți, ar fi continuat un mecanism similar.

Prejudiciul estimat în acest caz: 1.252.712 lei, iar foloasele necuvenite ar depăși 437.000 lei.

Sechestru pe bunuri și proces la Tribunal

În cauză:

SECOM S.A. și DGASPC Mehedinți s-au constituit părți civile,

procurorii au instituit sechestru pe bunuri imobile ale inculpaților.

Dosarul a fost trimis spre judecare la Tribunalul Mehedinți.

Citește și: Criză energetică în Singapore: dependența de aer condiționat, pusă la încercare