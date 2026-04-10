Criză energetică în Singapore: dependența de aer condiționat, pusă la încercare

Autoritățile din Singapore au impus noi reguli pentru economisirea energiei, în contextul creșterii prețurilor la combustibili cauzate de războiul din Iran.

Angajații guvernamentali trebuie să seteze aerul condiționat la minimum 25°C, o schimbare majoră pentru un oraș cunoscut pentru utilizarea intensă a răcirii artificiale.

Birourile publice vor adopta soluții eficiente energetic, precum iluminat LED și senzori inteligenți, pentru a reduce consumul, potrivit BBC.

Potrivit Ministerului pentru Sustenabilitate, fiecare grad în plus la aerul condiționat poate reduce consumul de energie cu aproximativ 10%.

Efecte regionale ale crizei

Criza energetică afectează întreaga regiune din Asia de Sud-Est, dependentă de rutele de petrol și gaze prin Strâmtoarea Hormuz.

Țări precum Thailanda și Filipine au adoptat măsuri similare:

limitarea temperaturii aerului condiționat,

reducerea programului de lucru,

încurajarea muncii de acasă.

Un oraș dependent de aer condiționat

În Singapore, aproape toate spațiile – de la birouri și locuințe până la transportul public și centrele comerciale – sunt climatizate.

Mall-urile complet închise și climatizate sunt o marcă a orașului, iar diferențele de temperatură dintre exterior și interior sunt adesea șocante pentru pietoni.

Moștenirea lui Lee Kuan Yew

Lee Kuan Yew considera aerul condiționat esențial pentru dezvoltarea economică.

Fostul premier a declarat că introducerea acestuia în instituțiile publice a fost crucială pentru eficiența statului, contribuind la transformarea Singapore într-o economie modernă.

Ce urmează

Autoritățile avertizează că prețurile combustibililor ar putea continua să crească, iar populația este încurajată să economisească energie:

utilizarea ventilatoarelor,

reducerea consumului de electricitate,

folosirea transportului public.

Citește și: Vladimir Putin anunță armistițiu de Paște în războiul din Ucraina