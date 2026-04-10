Vladimir Putin anunță armistițiu de Paște în războiul din Ucraina

Președintele rus Vladimir Putin a anunțat un armistițiu de scurtă durată în Războiul din Ucraina, cu ocazia Paștelui ortodox.

Potrivit Kremlinului, încetarea focului va intra în vigoare pe 11 aprilie, la ora 16:00 (ora României), și va dura până la finalul zilei de 12 aprilie 2026.

Ministerul rus al Apărării a transmis că, la ordinul liderului de la Kremlin, trupele trebuie să oprească toate acțiunile militare în această perioadă.

Ministrul Apărării, Andrei Belousov, a emis o directivă clară în acest sens către conducerea armatei, potrivit BBC.

Totuși, forțele ruse rămân în alertă, fiind pregătite să răspundă oricăror „provocări” sau atacuri.

Kievul nu a reacționat încă

Până în acest moment, autoritățile de la Kiev nu au oferit un răspuns oficial.

Anterior, președintele ucrainean Volodimir Zelenski propusese, la rândul său, un armistițiu de Paște, însă a acuzat Moscova că a continuat atacurile cu drone.

Context religios și precedent

Paștele ortodox, sărbătorit pe 12 aprilie conform calendarului iulian, este una dintre cele mai importante sărbători religioase în Rusia și Ucraina.

Nu este pentru prima dată când Rusia anunță o astfel de măsură: în 2025, Vladimir Putin a declarat un armistițiu de 30 de ore, însă ambele părți s-au acuzat reciproc că nu l-au respectat.

