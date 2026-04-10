(VIDEO) Melania Trump rupe tăcerea despre Jeffrey Epstein și cere audieri în Congres

Prima Doamnă Melania Trump a respins categoric orice legături cu Jeffrey Epstein, afirmând că acuzațiile „trebuie să înceteze astăzi”.

Ea a declarat că interacțiunea dintre ei a fost una limitată, o simplă „intersectare” în anul 2000, fără alte implicații, potrivit BBC.

Într-un anunț neașteptat, Melania Trump a cerut organizarea unor audieri în Congres pentru supraviețuitorii traficului sexual asociat lui Epstein.

„Fiecare femeie ar trebui să aibă șansa să-și spună povestea sub jurământ”, a declarat aceasta, subliniind nevoia de transparență totală.

Prima Doamnă a negat și orice relație apropiată cu Ghislaine Maxwell, explicând că un e-mail din 2002 reprezenta doar „corespondență ocazională” și un răspuns de curtoazie.

Reacții și controverse

Declarațiile vin pe fondul presiunilor publice și al apariției unor noi detalii despre relațiile mai multor persoane influente cu Epstein.

Reprezentantul democrat Robert Garcia a susținut ideea audierilor publice, cerând acțiuni rapide din partea Congresului.

În același timp, familia lui Virginia Giuffre a criticat inițiativa, considerând că supraviețuitorii „și-au făcut deja partea”.

Dispute legale și acuzații de defăimare

Melania Trump este implicată în mai multe dispute legale privind afirmații despre trecutul său, inclusiv cu autorul Michael Wolff.

Ea a declarat că va continua să combată „minciunile nefondate” și să-și protejeze reputația.

