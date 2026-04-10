(VIDEO) Cum va ateriza echipajul Artemis II pe Pământ: cele mai riscante 42 de minute

Cei patru astronauți aflați la bordul navei spațiale Orion și-au încheiat misiunea în jurul Lunii și se pregătesc pentru revenirea pe Pământ.

Aterizarea este programată vineri, la ora 20:07 (ora estică a SUA), în largul coastelor orașului San Diego.

Capsula Orion va ameriza în Oceanul Pacific, într-o zonă atent monitorizată de echipele de recuperare. Întregul proces este planificat cu precizie pentru a asigura siguranța echipajului după o misiune complexă în jurul Lunii.

Cele 42 de minute critice

Secvența de aterizare durează aproximativ 42 de minute și începe cu separarea Modulului de Serviciu European.

Această etapă este esențială pentru pregătirea capsulei pentru reintrarea în atmosfera Pământului.

Momentul cel mai periculos al misiunii

Reintrarea în atmosferă este considerată cea mai riscantă fază a misiunii Artemis II.

Capsula Orion trebuie să reziste la temperaturi extreme de până la aproximativ 2.760°C – aproape jumătate din temperatura de la suprafața Soarelui.

Scutul termic joacă un rol crucial, protejând astronauții de căldura intensă generată de frecarea cu atmosfera, potrivit BBC.

