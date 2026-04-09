Artificiile de Paște din Parcul Romanescu, sub ancheta politiei

Situaţie explozivă. IPJ Dolj anchetează spectacolul de artificii din Parcul Romanescu, după ce mii de oameni au criticat decizia Primăriei Craiova, spunând ca animalele de la zoo au fost terorizate.

IPJ Dolj a transmis un punct de vedere oficial în contextul informațiilor apărute în spațiul public privind folosirea de materiale pirotehnice în parcul Nicolae Romanescu din Craiova. Compartimentul Relații Publice anunță că situația este analizată, iar verificările sunt în desfășurare pentru stabilirea tuturor circumstanțelor.

„La nivelul Inspectoratului de Poliție Județean Dolj se efectuează verificări, prin Biroul pentru Protecția Animalelor și Serviciul Arme Explozivi și Substanțe Periculoase, pentru stabilirea situației de fapt și luarea măsurilor care se impun“, potivit IPJ Dolj.

