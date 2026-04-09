(VIDEO) Tânăr de 28 de ani din Calafat, reținut după ce a agresat un bărbat pe stradă

Un conflict spontan petrecut pe o stradă din Calafat s-a încheiat cu intervenția poliției și reținerea unui tânăr de 28 de ani, acuzat de violență. Incidentul a avut loc pe 6 aprilie, în jurul orei 12:28, pe o stradă din Calafat.

Potrivit polițiștilor, un tânăr de 28 de ani ar fi agresat fizic un bărbat de 46 de ani, în urma unui conflict izbucnit spontan.

Polițiștii din cadrul Poliția Municipiului Calafat au desfășurat cercetări și l-au identificat pe presupusul agresor.

Acesta a fost condus la sediul poliției pentru audieri.

Reținut pentru 24 de ore

În urma probatoriului administrat, sub coordonarea Parchetul de pe lângă Judecătoria Calafat, tânărul a fost reținut pentru 24 de ore.

Ulterior, acesta a fost introdus în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă din cadrul Inspectoratul de Poliție Județean Dolj.

Astăzi, suspectul urmează să fie prezentat procurorilor, cu propunere de luare a unei măsuri preventive.

Cercetările continuă pentru stabilirea tuturor împrejurărilor în care a avut loc agresiunea.

IPJ Dolj atrage atenția asupra pericolului escaladării conflictelor minore în acte de violență, cu urmări legale serioase.

