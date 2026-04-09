(VIDEO) Minoră de 15 ani, lovită într-un tramvai din Craiova: agresorul a fost reținut de polițiști

Incident șocant în Craiova, unde o adolescentă de 15 ani a fost agresată într-un tramvai, în plină zi. Polițiștii au intervenit rapid și au reținut un bărbat suspectat de comiterea faptei.

Incidentul a avut loc pe 6 aprilie, în jurul orei 12:06, pe Calea Severinului din Craiova.

Polițiștii au fost alertați de un tânăr de 17 ani, care a anunțat că prietena sa a fost lovită de o persoană necunoscută.

Lovită în cap cu un obiect metalic

Potrivit anchetatorilor, o minoră de 15 ani a fost atacată în tramvai de un bărbat necunoscut, care ar fi lovit-o în zona capului cu mânerul metalic al unui trafalet.

În urma agresiunii, fata a fost transportată la spital pentru îngrijiri medicale.

Suspect identificat și dus la audieri

În urma cercetărilor, polițiștii din cadrul Secția 5 Poliție Craiova au identificat un bărbat de 53 de ani, din comuna Predești, bănuit de comiterea faptei.

Acesta a fost condus la sediul poliției pentru audieri.

Reținut pentru 24 de ore

Sub coordonarea procurorilor de la Parchetul de pe lângă Judecătoria Craiova, bărbatul a fost reținut pentru 24 de ore. Acesta a fost introdus în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Dolj.

Astăzi, suspectul urmează să fie prezentat procurorilor, cu propunere de luare a unei măsuri preventive. Cercetările continuă pentru stabilirea exactă a împrejurărilor în care s-a produs agresiune

Cazul readuce în atenție riscurile din transportul public și necesitatea unor măsuri sporite de siguranță pentru călători.

