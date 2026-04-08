Tentativă de viol și violare de domiciliu la Târgu Jiu

De Mariana BUTNARIU
Bărbat reținut pentru agresiune sexuală
Bărbat reținut pentru agresiune sexuală

Polițiștii din Târgu Jiu au fost, ieri, sesizați prin 112 că o femeie este agresată în apartamentul său.

La fața locului, s-a constatat că un bărbat de 55 de ani, din Târgu Jiu, a pătruns fără drept în locuința unei femei de 61 de ani, a amenințat-o cu moartea și a încercat să întrețină raporturi sexuale, asigurând ușa cu yala.

Polițiștii au spart ușa, l-au imobilizat pe bărbat și au emis un ordin de protecție provizoriu pentru victimă. Ulterior, femeia a fost examinată de medicul legist, care a constatat că a suferit leziuni care necesită 7-8 zile de îngrijiri medicale.

Bărbatul a fost reținut pentru 24 de ore și introdus în arestul I.P.J. Gorj, urmând să fie prezentat Parchetului cu propuneri legale.

