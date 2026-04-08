Tentativă de viol și violare de domiciliu la Târgu Jiu

Polițiștii din Târgu Jiu au fost, ieri, sesizați prin 112 că o femeie este agresată în apartamentul său.

La fața locului, s-a constatat că un bărbat de 55 de ani, din Târgu Jiu, a pătruns fără drept în locuința unei femei de 61 de ani, a amenințat-o cu moartea și a încercat să întrețină raporturi sexuale, asigurând ușa cu yala.

Polițiștii au spart ușa, l-au imobilizat pe bărbat și au emis un ordin de protecție provizoriu pentru victimă. Ulterior, femeia a fost examinată de medicul legist, care a constatat că a suferit leziuni care necesită 7-8 zile de îngrijiri medicale.

Bărbatul a fost reținut pentru 24 de ore și introdus în arestul I.P.J. Gorj, urmând să fie prezentat Parchetului cu propuneri legale.

