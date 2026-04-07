Cocaină adusă din Italia, descoperită la Craiova: bărbat prins în flagrant după ce a ridicat un colet

Polițiștii Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate Craiova, împreună cu procurorii D.I.I.C.O.T. – Serviciul Teritorial Craiova, au documentat activitatea infracțională a unui bărbat de 39 de ani, cercetat pentru trafic internațional și intern de droguri de mare risc.

Potrivit anchetatorilor, în cursul lunii aprilie 2026, acesta ar fi procurat cocaină din Italy și ar fi introdus-o în România prin intermediul unei firme de transport internațional, ascunsă în colete cu produse alimentare.

Prins în flagrant în momentul ridicării coletului

Pe 6 aprilie 2026, suspectul a fost prins în flagrant în Craiova, în timp ce ridica un colet care conținea aproximativ 50 de grame de cocaină, destinate comercializării.

Drogurile erau disimulate printre alimente, metodă frecvent folosită pentru a evita controalele.

Reținut și propus pentru arest preventiv

În aceeași zi, procurorii D.I.I.C.O.T. au dispus reținerea bărbatului pentru 24 de ore.

Astăzi, 7 aprilie 2026, judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalul Dolj a fost sesizat cu propunerea de arestare preventivă pentru 30 de zile.

Citește și: Kanye West se oferă să se întâlnească cu comunitatea evreiască din Marea Britanie după controversa Festivalului Wireless