Alertă de fraudă la importurile de alimente: controale de amploare în toată țara

Autoritatea Vamală Română a demarat, pe 6 aprilie 2026, o acțiune amplă de control asupra transporturilor de produse alimentare perisabile provenite din import.

Decizia vine în urma unor analize de risc care indică posibile nereguli semnificative în acest sector

🔸 Ce verifică autoritățile

Controalele vizează mai multe aspecte sensibile:

diferențe între cantitățile declarate și cele transportate;

subevaluarea mărfurilor;

declararea incorectă;

disimularea originii produselor;

introducerea pe piață a unor produse neconforme din punct de vedere alimentar.

🔸 Controale în puncte-cheie din țară

Acțiunile sunt desfășurate în colaborare cu Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor și implică echipe mobile dispuse pe principalele rute de transport.

Verificările au loc în zone precum:

Giurgiu,

Negru Vodă,

Calafat,

Ilfov.

dar și pe rutele interne către destinațiile declarate

🔸 Verificări complexe asupra transporturilor

Transporturile sunt oprite și supuse unor controale amănunțite:

control fizic al mărfurilor;

prelevare de probe;

verificări documentare.

Scopul este stabilirea conformității atât din punct de vedere vamal și fiscal, cât și al siguranței alimentare.

Măsuri stricte pentru produse perisabile

Având în vedere natura perisabilă a produselor, transporturile sunt direcționate către destinațiile declarate sub sigiliu vamal și monitorizare.

Punerea în liberă circulație se face doar după confirmarea respectării tuturor condițiilor legale.

Toleranță zero pentru nereguli

Autoritățile transmit că vor trata cu maximă seriozitate orice tentativă de fraudă și vor aplica măsuri legale ferme în cazul constatării unor abateri.

Acțiunea face parte dintr-un demers mai amplu de:

combatere a fraudei vamale și fiscale;

protejare a consumatorilor;

apărare a intereselor financiare ale statului.

