Tânăr de 21 de ani arestat pentru trafic de substanțe psihoactive în Olt

Tânăr de 21 de ani arestat pentru trafic de substanțe psihoactive în Olt

De Mariana BUTNARIU
Polițiștii Serviciului de Combatere a Criminalității Organizate Olt, împreună cu procurorii D.I.I.C.O.T. – Biroul Teritorial Olt, au documentat activitatea infracțională a unui tânăr de 21 de ani, cercetat pentru efectuarea fără drept de operațiuni cu produse susceptibile de a avea efecte psihoactive, în formă continuată.

Potrivit anchetatorilor, în cursul lunii martie 2026, persoana în cauză ar fi procurat, deținut și vândut diferite cantități de substanță psihoactivă 5F-ABD.

Percheziții și ridicări de substanțe

La data de 30 martie 2026, polițiștii au efectuat 8 percheziții, în urma cărora au fost descoperite și ridicate cantități de substanță vegetală impregnată cu 5F-ABD, dar și alte mijloace de probă relevante pentru anchetă.

Tânărul a fost reținut de procurorii D.I.I.C.O.T. în aceeași zi, iar în data de 31 martie, judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului Olt a dispus arestarea preventivă a acestuia pentru 30 de zile.

Sprijin și coordonare

Acțiunea a beneficiat de sprijinul polițiștilor Inspectoratului de Poliție Județean Olt și al luptătorilor Serviciului pentru Acțiuni Speciale Olt, ceea ce a asigurat succesul intervenției și siguranța procedurilor.

Mesajul autorităților

Polițiștii reamintesc că traficul de substanțe psihoactive reprezintă o infracțiune gravă, cu consecințe serioase pentru sănătatea și siguranța comunității. Ancheta continuă pentru documentarea completă a activității infracționale și tragerea la răspundere a tuturor persoanelor implicate.

