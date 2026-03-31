Tânăr de 21 de ani arestat pentru trafic de substanțe psihoactive în Olt

Polițiștii Serviciului de Combatere a Criminalității Organizate Olt, împreună cu procurorii D.I.I.C.O.T. – Biroul Teritorial Olt, au documentat activitatea infracțională a unui tânăr de 21 de ani, cercetat pentru efectuarea fără drept de operațiuni cu produse susceptibile de a avea efecte psihoactive, în formă continuată.

Potrivit anchetatorilor, în cursul lunii martie 2026, persoana în cauză ar fi procurat, deținut și vândut diferite cantități de substanță psihoactivă 5F-ABD.

Percheziții și ridicări de substanțe

La data de 30 martie 2026, polițiștii au efectuat 8 percheziții, în urma cărora au fost descoperite și ridicate cantități de substanță vegetală impregnată cu 5F-ABD, dar și alte mijloace de probă relevante pentru anchetă.

Tânărul a fost reținut de procurorii D.I.I.C.O.T. în aceeași zi, iar în data de 31 martie, judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului Olt a dispus arestarea preventivă a acestuia pentru 30 de zile.

Sprijin și coordonare

Acțiunea a beneficiat de sprijinul polițiștilor Inspectoratului de Poliție Județean Olt și al luptătorilor Serviciului pentru Acțiuni Speciale Olt, ceea ce a asigurat succesul intervenției și siguranța procedurilor.

Mesajul autorităților

Polițiștii reamintesc că traficul de substanțe psihoactive reprezintă o infracțiune gravă, cu consecințe serioase pentru sănătatea și siguranța comunității. Ancheta continuă pentru documentarea completă a activității infracționale și tragerea la răspundere a tuturor persoanelor implicate.

