Amenzi de 19.000 de lei în Dolj. Poliția a luat la țintă pietonii indisciplinați

Polițiștii rutieri doljeni au desfășurat, în perioada 23–29 martie 2026, acțiuni pentru creșterea siguranței în trafic și combaterea indisciplinei pietonilor.
Oamenii legii au vizat:
- pietonii care traversează neregulamentar
- șoferii care nu acordă prioritate pietonilor
În urma verificărilor:
- peste 350 de persoane au fost legitimate,
- aproximativ 270 de autovehicule au fost controlate.
Amenzi de zeci de mii de lei
Pentru abaterile constatate, polițiștii au aplicat:
- 207 sancțiuni contravenționale
- valoare totală de aproximativ 19.000 de lei
Exemple din Craiova
În Craiova, mai mulți pietoni au fost sancționați:
🔹 Un bărbat de 44 de ani, din Ișalnița, a fost prins traversând neregulamentar pe bulevardul Nicolae Romanescu
🔹 Un alt bărbat, de 36 de ani, a fost depistat traversând prin loc nepermis pe Calea București
Ambii au fost sancționați conform legislației rutiere în vigoare.
Recomandările polițiștilor
Polițiștii fac apel la responsabilitate în trafic:
- Șoferii trebuie să respecte regulile și să acorde prioritate pietonilor.
- Pietonii sunt sfătuiți să traverseze doar prin locuri marcate și semnalizate.
