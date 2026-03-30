Amenzi de 19.000 de lei în Dolj. Poliția a luat la țintă pietonii indisciplinați

Polițiștii rutieri doljeni au desfășurat, în perioada 23–29 martie 2026, acțiuni pentru creșterea siguranței în trafic și combaterea indisciplinei pietonilor.

Oamenii legii au vizat:

pietonii care traversează neregulamentar

șoferii care nu acordă prioritate pietonilor

În urma verificărilor:

peste 350 de persoane au fost legitimate,

aproximativ 270 de autovehicule au fost controlate.

Amenzi de zeci de mii de lei

Pentru abaterile constatate, polițiștii au aplicat:

207 sancțiuni contravenționale

valoare totală de aproximativ 19.000 de lei

Exemple din Craiova

În Craiova, mai mulți pietoni au fost sancționați:

🔹 Un bărbat de 44 de ani, din Ișalnița, a fost prins traversând neregulamentar pe bulevardul Nicolae Romanescu

🔹 Un alt bărbat, de 36 de ani, a fost depistat traversând prin loc nepermis pe Calea București

Ambii au fost sancționați conform legislației rutiere în vigoare.

Recomandările polițiștilor

Polițiștii fac apel la responsabilitate în trafic:

Șoferii trebuie să respecte regulile și să acorde prioritate pietonilor.

Pietonii sunt sfătuiți să traverseze doar prin locuri marcate și semnalizate.

