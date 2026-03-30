Amenzi de 19.000 de lei în Dolj. Poliția a luat la țintă pietonii indisciplinați

De Mariana BUTNARIU
Controale ample în tot județul

Polițiștii rutieri doljeni au desfășurat, în perioada 23–29 martie 2026, acțiuni pentru creșterea siguranței în trafic și combaterea indisciplinei pietonilor.

Oamenii legii au vizat:

  • pietonii care traversează neregulamentar
  • șoferii care nu acordă prioritate pietonilor

În urma verificărilor:

  • peste 350 de persoane au fost legitimate,
  • aproximativ 270 de autovehicule au fost controlate.

Amenzi de zeci de mii de lei

Pentru abaterile constatate, polițiștii au aplicat:

  • 207 sancțiuni contravenționale
  • valoare totală de aproximativ 19.000 de lei

Exemple din Craiova

În Craiova, mai mulți pietoni au fost sancționați:

🔹 Un bărbat de 44 de ani, din Ișalnița, a fost prins traversând neregulamentar pe bulevardul Nicolae Romanescu

🔹 Un alt bărbat, de 36 de ani, a fost depistat traversând prin loc nepermis pe Calea București

Ambii au fost sancționați conform legislației rutiere în vigoare.

Recomandările polițiștilor

Polițiștii fac apel la responsabilitate în trafic:

  • Șoferii trebuie să respecte regulile și să acorde prioritate pietonilor.
  • Pietonii sunt sfătuiți să traverseze doar prin locuri marcate și semnalizate.

Citește și: (VIDEO) Dolj: Tânăr de 22 de ani, reținut după ce a fost prins la volan fără permis

